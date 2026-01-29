Catania celebra il Giubileo: ecco il piano tra concerti, mostre e il “Velo” dei record

Presentato il ricco calendario collaterale per i 900 anni delle reliquie: dal concerto dell’Arma al “Velo collettivo”.

Catania si appresta a vivere un’edizione storica della sua festa più amata. Nel quadro delle celebrazioni per il novecentesimo anniversario della traslazione delle reliquie da Costantinopoli, Palazzo degli Elefanti ha alzato il sipario su un articolato programma di iniziative culturali e sportive. La presentazione è stata affidata al vicesindaco Massimo Pesce – che ha sostituito il primo cittadino Enrico Trantino, impegnato in un vertice d’urgenza sul maltempo con la premier Meloni – e al presidente del Comitato dei festeggiamenti, Carmelo Grasso.

Il calendario si distingue per un forte richiamo alla spiritualità e al sociale. Tra le novità religiose spicca il pellegrinaggio penitenziale voluto dall’Arcivescovo Luigi Renna, che prenderà il via domani, giovedì 29 gennaio, dalla chiesa di Sant’Agata la Vetere. Un segnale forte di inclusione arriva anche dallo spostamento di ben undici Candelore nel quartiere di Librino per l’inaugurazione del “Roseto” della Fondazione Antonio Presti.

La musica avrà un ruolo da protagonista assoluta. Grande attesa per il concerto della Banda dell’Arma dei Carabinieri, previsto per lunedì 2 febbraio al Teatro Massimo Bellini: un viaggio tra opera e cinema diretto dal Colonnello Massimo Martinelli. Emozioni intense sono attese anche domenica 1 febbraio durante la consegna della Candelora d’Oro, quando i ragazzi di “Musicainsieme a Librino” si esibiranno con strumenti realizzati dal legno dei barconi dei migranti. Il 3 febbraio, invece, piazza Duomo accoglierà gli “Inni Agatini” con la partecipazione straordinaria del flautista Andrea Griminelli.

L’arte scende in strada per riqualificare la città. Il progetto “icònA” esporrà opere originali al Palazzo della Cultura e disseminerà copie nel centro storico per contrastare le microdiscariche. Martedì 3 febbraio, via Etnea ospiterà l’anteprima di “Tu sei Agata”: una processione laica porterà in trionfo 400 metri del Velo collettivo, un’opera monumentale cucita da centinaia di donne e destinata a raggiungere il chilometro di lunghezza per la festa estiva.

A completare il quadro, la storica Coppa Sant’Agata: fino all’8 febbraio, ventidue eventi sportivi animeranno la città, spaziando dal nuoto paralimpico alla vela, confermando il connubio indissolubile tra fede e sport.