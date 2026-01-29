Premio Luigi Maina 2026 vincitore Giuseppe Bellassai Catania

Redazione 29 Gennaio 2026 - 08:02

Giuseppe Bellassai

Il prestigioso riconoscimento della Fondazione Sant’Agathae sarà consegnato domenica al Teatro Massimo Bellini.

C’è grande attesa per uno degli appuntamenti più significativi che anticipano i giorni clou delle festività agatine. L’edizione 2026 del Premio “Luigi Maina” ha il suo vincitore: il riconoscimento sarà conferito al questore di Catania, Giuseppe Bellassai. La decisione è stata ufficializzata dalla Fondazione Sant’Agathae, l’ente promotore presieduto da Rosario Scandurra, che ogni anno individua figure di spicco che si sono distinte per il loro operato e il legame con il territorio.

La cerimonia di consegna si terrà domenica 1 febbraio alle ore 20.30, nella splendida cornice del Teatro Massimo Bellini, contestualmente al tradizionale concerto dedicato alla Santa Patrona. Il premio ha un forte valore simbolico: si tratta di una preziosa “Tavoletta”, realizzata in esclusiva dal maestro orafo Ugo Longobardo. L’opera riproduce quella retta dalla mano sinistra del busto reliquiario di Sant’Agata e reca l’iscrizione “Mentem sanctam spontaneam, honorem Deo et patriae liberationem”.

I dettagli dell’evento e le ultime novità saranno illustrati questa mattina, alle 10.30, presso il foyer del Teatro Massimo Bellini. Alla conferenza stampa prenderanno parte il presidente della Fondazione, Rosario Scandurra, il Sovrintendente del teatro, Giovanni Cultrera, e diverse autorità civili e militari. Nel corso della serata di gala di domenica saranno assegnati anche altri tre riconoscimenti speciali. Il premio a Bellassai segna una continuità istituzionale: lo scorso anno, infatti, l’onorificenza era stata attribuita all’ex prefetto Maria Carmela Librizzi.

