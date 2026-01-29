Carnevale Acireale 2026 date programma carri ospiti

Tre settimane di spettacolo tra giganti di cartapesta, musica e tradizione: sabato l’apertura ufficiale.

L’attesa è finita. La città delle cento campane è pronta a trasformarsi ancora una volta nel palcoscenico di uno degli spettacoli più suggestivi d’Italia. Il Carnevale di Acireale 2026 scalda i motori per un’edizione che promette di superare i confini regionali, confermando la sua vocazione internazionale e il forte richiamo turistico, ormai consolidato anche grazie alle numerose presenze dall’estero, in particolare da Malta.

Il momento simbolico che darà il via alle danze è fissato per sabato prossimo, quando il sindaco Roberto Barbagallo consegnerà le chiavi della città a Re Burlone. Il sovrano della festa governerà idealmente Acireale fino a martedì 17 febbraio, garantendo tre settimane di allegria, satira e arte. La macchina organizzativa, guidata dalla Fondazione “Carnevale di Acireale” presieduta da Giuseppe Sardo, lavora ininterrottamente da un anno per garantire la riuscita dell’evento, supportata dal coordinamento di Giulio Vasta.

I veri protagonisti saranno loro: i nove carri allegorici (sei di prima categoria e tre di seconda), capolavori di ingegneria e creatività realizzati dai maestri della cartapesta acese. Il pubblico potrà ammirarli fin dalle prime ore di sabato: si parte alle 9:00 alla Villa Belvedere con l’inaugurazione del “Carnival Circus” e l’ospite speciale Bluey, per proseguire alle 10:00 con l’esposizione delle opere grottesche e la sfilata delle scuole.

Il clou della giornata inaugurale sarà alle 17:30 in Piazza Duomo con la cerimonia ufficiale di consegna delle chiavi. A seguire, la serata si accenderà con la musica di Radio 105: sul palco si alterneranno dj e artisti come Martin Klein, Emanuele Caponetto, Brothers 10 100 100 e Haiducii. Spazio anche allo sport con la presentazione, prevista venerdì a Palazzo di Città, del Trofeo “Correndo per Aci”, la gara podistica internazionale che si terrà il primo febbraio.

L’accesso alla manifestazione sarà a pagamento nelle date clou: 31 gennaio, 1, 7, 8, 14, 15 e 17 febbraio.