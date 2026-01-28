Sentenza Università Bandita a Catania: condanne e lista degli assolti

Segui Cataniaoggi su Google News
Redazione 28 Gennaio 2026 - 08:05

Chiuso il primo grado: 6 condanne e 45 assoluzioni, decisiva l’abolizione dell’abuso d’ufficio.

Si conclude dopo sette anni di attesa il primo capitolo giudiziario della maxi inchiesta “Università Bandita”, l’indagine condotta dalla Digos e coordinata dalla Procura etnea sui presunti concorsi truccati all’interno dell’ateneo catanese. La Seconda sezione penale del Tribunale di Catania, presieduta da Enza De Pasquale, ha emesso un verdetto che ridisegna le responsabilità rispetto alle richieste dell’accusa: 6 condanne e ben 45 assoluzioni.

La pena più severa è stata inflitta all’ex rettore Francesco Basile: cinque anni di reclusione per quattro capi d’imputazione, riqualificati in induzione indebita a dare o promettere utilità (ex art. 319 quater c.p.). Per il professore, il collegio ha disposto anche l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e l’interdizione legale per la durata della pena, senza concedere la sospensione condizionale. Basile è stato comunque assolto da altre contestazioni.

Il Tribunale ha inoltre condannato a 2 anni di reclusione (pena sospesa) i docenti Filippo Drago, Antonio Giuseppe Biondi, Marcello Angelo Alfredo Donati e Marco Montorsi. Condanna a 8 mesi, sempre con pena sospesa, per Giuseppe Maria Pappalardo.

L’esito del processo è stato fortemente influenzato dalla recente riforma della giustizia: per 39 imputati, è scattata l’assoluzione con la formula «perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato», in seguito all’abrogazione dell’abuso d’ufficio. Altre posizioni sono state archiviate nel merito o per prescrizione. In aula, alla lettura del dispositivo, erano presenti i vertici della Procura: il procuratore capo Francesco Curcio, l’aggiunta Agata Santonocito e i pm Raffaella Vinciguerra e Santo Di Stefano. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro 90 giorni.

Disclaimer: Le persone coinvolte sono da considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza. Chiunque voglia esercitare il diritto di replica può farlo nei modi e nei termini previsti dalla legge.

Streaming illegale, smantellata la rete criminale: profitti da milioni di euro al mese

Redazione 28 Gennaio 2026 - 08:48

Catania, controlli interforze a San Berillo: i risultati dell’operazione

Redazione 27 Gennaio 2026 - 17:37

Arresti droga Catania Nesima: sequestrati 137 kg di hashish e marijuana

Redazione 27 Gennaio 2026 - 09:45

Esonero tasse Unict per danni Ciclone Harry: la richiesta ufficiale

Redazione 27 Gennaio 2026 - 07:36

Sanremo 2026 canzoni anteprima: le pagelle dei brani e le anticipazioni

Redazione 27 Gennaio 2026 - 07:30

Corso Martiri Catania nuovo progetto 2026: meno negozi e più hotel nel masterplan

Redazione 27 Gennaio 2026 - 06:35

Ultimissime

Streaming illegale, smantellata la rete criminale: profitti da milioni di euro al mese

Redazione 28 Gennaio 2026 - 08:48

Sentenza Università Bandita a Catania: condanne e lista degli assolti

Redazione 28 Gennaio 2026 - 08:05

Catania, controlli interforze a San Berillo: i risultati dell’operazione

Redazione 27 Gennaio 2026 - 17:37

Arresti droga Catania Nesima: sequestrati 137 kg di hashish e marijuana

Redazione 27 Gennaio 2026 - 09:45

Esonero tasse Unict per danni Ciclone Harry: la richiesta ufficiale

Redazione 27 Gennaio 2026 - 07:36