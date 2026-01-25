Droga, bunker e allacci abusivi: la Polizia setaccia via Capo Passero

Operazione della Polizia: sequestri, denunce e sanzioni nel quartiere catanese.

Un’imponente operazione di controllo del territorio ha interessato giovedì il quartiere di San Giovanni Galermo. La Polizia di Stato ha coordinato un intervento complesso e articolato, mirato a ripristinare la legalità e garantire maggiore sicurezza ai cittadini, con un focus specifico sul contrasto allo spaccio di stupefacenti.

Il piano d’intervento, disposto dal Questore di Catania, ha visto in campo gli agenti delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale, il Commissariato di Nesima, il Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale”, il X Reparto Mobile e la Polizia Locale. Fondamentale il supporto della squadra cinofila, che ha setacciato l’area metro per metro.

L’attenzione si è concentrata in particolare su via Capo Passero, nota piazza di spaccio. Qui i cani antidroga Maui, Ares e Briska hanno scovato sostanze stupefacenti nascoste ovunque: intercapedini dei muri, buche delle lettere, cespugli e aree comuni condominiali. Il bilancio è di oltre 2,5 chilogrammi di droga sequestrati, tra cocaina, hashish e marijuana. Parte dello stupefacente era occultato in grandi buste negli spazi comuni, uno stratagemma utilizzato dai pusher per tentare di sfuggire alle responsabilità penali.

La perquisizione ha portato alla scoperta di un vero e proprio bunker abusivo, protetto da porte blindate. Per accedervi è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco: all’interno sono state rinvenute numerose dosi pronte per la vendita. Parallelamente, i cani anti-esplosivo Ugo, Maya e Orso hanno individuato un nascondiglio in un muro contenente due caricatori e 44 cartucce calibro 7.65.

Durante le operazioni, i poliziotti del Commissariato di Nesima hanno fermato un uomo di 62 anni, trovato in possesso di 20 grammi di cocaina suddivisa in dosi. L’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e posto ai domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.

I controlli si sono estesi anche al rispetto delle norme ambientali e al benessere animale. Gli agenti hanno ispezionato alcuni box abusivi dove erano stabulati undici cani. Tre di questi, privi di microchip e tenuti in condizioni fatiscenti, sono stati posti a sequestro preventivo. Un proprietario è stato denunciato per maltrattamento di animali.

Sul fronte delle utenze, le verifiche tecniche hanno fatto emergere una situazione di diffusa illegalità: sono stati accertati 25 allacci abusivi alla rete idrica e 15 a quella elettrica, tutti immediatamente disattivati per ripristinare la sicurezza degli impianti.

Infine, la stretta sulla viabilità ha portato all’identificazione di 122 persone e al controllo di 92 veicoli. Sono state elevate sanzioni per oltre 22 mila euro: 24 automobilisti sono stati multati per guida senza assicurazione, con conseguente sequestro del mezzo, mentre altri veicoli sono stati fermati per mancata revisione o perché abbandonati in strada.

Le persone coinvolte sono da considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza. Chiunque voglia esercitare il diritto di replica può farlo nei modi e nei termini previsti dalla legge.