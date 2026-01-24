Finanziamenti agevolati e stop mutui maltempo Sicilia: le misure di Crédit Agricole per Catania e Messina

L’istituto bancario annuncia un pacchetto di misure straordinarie per le province di Catania, Messina e Siracusa devastate dalle calamità naturali.

Anche il mondo bancario si mobilita per fronteggiare l’emergenza che ha colpito la Sicilia orientale. Crédit Agricole Italia ha annunciato ufficialmente la sua discesa in campo per offrire un sostegno finanziario concreto alle aziende e ai privati coinvolti nelle calamità naturali che si sono abbattute recentemente sulle province di Catania, Messina e Siracusa.

L’istituto, che considera l’Italia il suo secondo mercato domestico, ha attivato un plafond con linee di credito dedicate. Queste risorse sono pensate per una duplice finalità: finanziare gli interventi urgenti di ripristino e ricostruzione delle strutture danneggiate, ma anche fornire la liquidità necessaria a famiglie e imprese per affrontare l’immediato post-emergenza.

Una delle misure più attese riguarda i proprietari di immobili. Per i titolari di mutuo casa che abbiano subito danni alla propria abitazione a causa degli eventi calamitosi nelle zone colpite, la banca ha previsto la possibilità di richiedere la sospensione del pagamento delle rate fino a un massimo di 12 mesi.

L’iniziativa, comunicata dalla sede di Parma il 23 gennaio 2026, mira a dare un «deciso segnale di vicinanza e sostegno» al territorio siciliano, con l’obiettivo di favorire concretamente il pronto ripristino delle attività produttive. Per accedere alle misure o richiedere maggiori informazioni, i cittadini e gli imprenditori interessati possono rivolgersi direttamente alle filiali Crédit Agricole Italia presenti sul territorio.