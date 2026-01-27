Catania, controlli interforze a San Berillo: i risultati dell’operazione

Polizia e Vigili: sanzioni per 5.000 euro e sequestri

A soli sette giorni dalla precedente operazione, il quartiere di San Berillo è stato nuovamente teatro di un’intensa attività di controllo straordinario. L’intervento congiunto della Polizia di Stato e della Polizia Locale rientra nel piano strategico voluto dalla Questura di Catania per intensificare la presenza delle forze dell’ordine sul territorio, con l’obiettivo prioritario di arginare fenomeni di criminalità, spaccio e abusivismo.

Le operazioni sono state coordinate dal Commissariato “Centrale”, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale”, delle unità cinofile e della Polizia Locale. L’attenzione si è concentrata sulle attività commerciali: sette gli esercizi ispezionati per verificare la regolarità delle licenze e il rispetto delle norme, a tutela della concorrenza leale.

Nel mirino degli agenti sono finiti tre negozi di vicinato, un chiosco-bar, un ristorante etnico, un’enoteca e un alimentari. Il bilancio delle verifiche ha portato a sanzioni per un totale di 5.000 euro. Tra le irregolarità più frequenti sono state riscontrate l’assenza di autorizzazioni per la vendita di alcolici, l’installazione abusiva di tende parasole, la mancata esposizione di orari e prezzi e pubblicità non autorizzata. Per il titolare del chiosco è scattato l’invito a regolarizzare la posizione sanitaria e amministrativa (Scia).

Parallelamente, i controlli si sono estesi alla viabilità. I posti di blocco istituiti in via Don Sturzo, via VI Aprile e piazza della Repubblica hanno permesso di monitorare i flussi di traffico. È stato disposto il sequestro di un’autovettura sprovvista di assicurazione, con conseguente ritiro della carta di circolazione. Tra le altre violazioni al Codice della Strada sanzionate figurano la mancata revisione, la guida senza patente e l’omessa esibizione dei documenti.

Complessivamente, l’operazione ha portato all’identificazione di 109 persone (di cui 22 con precedenti di polizia) e al controllo di 58 veicoli. Le attività interforze proseguiranno anche nei prossimi giorni, interessando sia San Berillo che altri quartieri cittadini.

