Controlli movida Catania: sanzioni per 30mila euro e sequestri nel weekend

Massiccio dispiegamento interforze nel centro storico etneo: identificate quasi 400 persone, sanzionati parcheggiatori abusivi e verbali per violazioni al Codice della Strada.

Anche l’ultimo fine settimana è stato segnato da un’intensa attività di vigilanza nel capoluogo etneo. Su disposizione del Questore di Catania e in linea con le direttive del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, è scattato un piano straordinario di controllo del territorio. L’obiettivo primario è stato garantire la sicurezza durante la movida, proteggendo residenti, turisti ed esercenti nelle aree nevralgiche del centro storico.

Sotto il coordinamento della Polizia di Stato, l’operazione ha visto la sinergia tra diverse forze: pattuglie della Questura, X Reparto Mobile, Guardia di Finanza, Polizia Locale ed Esercito Italiano (operazione “Strade Sicure”), con il supporto tecnico della Polizia Scientifica. I presidi hanno interessato le arterie principali della vita notturna, tra cui piazza Bellini, via Sangiuliano, via Gemmellaro e piazza Stesicoro, creando un filtro efficace contro comportamenti illeciti e turbative dell’ordine pubblico.

Il bilancio operativo della Questura riporta l’identificazione di 282 persone, di cui 56 con precedenti penali, e il controllo di 129 veicoli. Particolare rigore è stato applicato al rispetto delle aree pedonali, impedendo l’accesso ai mezzi a due ruote per tutelare i pedoni. Sul fronte della viabilità, sono state elevate 29 infrazioni per un totale di oltre 15mila euro: tra queste spiccano casi di guida senza patente, mancanza di copertura assicurativa e sosta selvaggia, inclusa la rimozione di un’auto parcheggiata indebitamente su uno stallo per disabili.

Non si ferma la lotta ai parcheggiatori abusivi: tre soggetti sono stati sanzionati nel corso dei controlli. Per uno di loro, sorpreso a violare il provvedimento del Dacur, è scattata anche la denuncia a piede libero, oltre al sequestro dei proventi dell’attività illecita.

Parallelamente, l’Arma dei Carabinieri ha dispiegato equipaggi della Compagnia di Piazza Dante e del Nucleo Radiomobile. L’azione si è concentrata su zone come Piazza Federico di Svevia e Piazza Currò. I militari hanno identificato 104 persone e controllato 45 veicoli, procedendo al sequestro o fermo amministrativo di 8 mezzi. Anche in questo caso, le sanzioni al Codice della Strada sono state pesanti, superando i 15mila euro complessivi, con decurtazione di punti patente per guide senza casco, passaggi col semaforo rosso e mancata revisione.

Un focus specifico è stato dedicato alla prevenzione della guida sotto l’effetto di alcol e droghe. I test con etilometro effettuati dai Carabinieri su 19 conducenti, prevalentemente giovani, hanno dato esito negativo, confermando un comportamento responsabile da parte dell’utenza controllata. L’efficace azione preventiva ha garantito che la serata scorresse senza disordini, permettendo a cittadini e visitatori di godere degli spazi urbani in sicurezza.

Parole chiave: movida Catania, controlli interforze, sicurezza urbana, Polizia di Stato, Carabinieri, sanzioni Codice della Strada, parcheggiatori abusivi, ordine pubblico.

Disclaimer: Le persone coinvolte sono da considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza. Chiunque voglia esercitare il diritto di replica può farlo nei modi e nei termini previsti dalla legge.