Streaming illegale, smantellata la rete criminale: profitti da milioni di euro al mese

Vasta operazione della Polizia coordinata da Catania: profitti illeciti milionari.

È in corso una imponente attività di contrasto al cybercrime e alla diffusione illecita di contenuti audiovisivi, che ha portato allo smantellamento di una organizzazione criminale transnazionale. L’operazione, coordinata dalla Procura Distrettuale di Catania, vede la Polizia di Stato impegnata in una serie di interventi mirati sia sul territorio italiano che in ambito europeo.

Il blitz ha fatto scattare numerose perquisizioni e sequestri, eseguiti dagli specialisti della Polizia Postale. L’indagine si avvale della stretta collaborazione di importanti organismi internazionali come Eurojust, Europol e Interpol, oltre al supporto operativo della rete @ON. Nel mirino degli inquirenti sono finite decine di persone, ritenute appartenenti a un sodalizio criminale che gestiva una complessa rete di streaming illegale su scala globale.

Secondo quanto emerso dalle indagini, l’attività illecita generava un giro d’affari impressionante, con profitti per milioni di euro incassati ogni mese a danno del mercato legale. Le forze dell’ordine stanno procedendo a disarticolare l’infrastruttura tecnologica e organizzativa del gruppo.

