Bando editoria Sicilia 2026: contributi a fondo perduto e nuove assunzioni

Il governo Schifani approva i contributi a fondo perduto per sostenere il pluralismo, l’occupazione giornalistica e le imprese digitali in Sicilia.

Il governo regionale ha dato il via libera al nuovo bando da tre milioni di euro destinato al comparto dell’editoria siciliana. La misura, approvata su proposta del presidente Renato Schifani e dell’assessore all’Economia Alessandro Dagnino, prevede interventi a fondo perduto per le imprese della carta stampata, del digitale e per le emittenti radio-televisive operanti nell’Isola.

L’iniziativa punta a salvaguardare la funzione di servizio pubblico svolta dall’informazione e a incentivare la creazione di nuovi posti di lavoro. Nello specifico, la dotazione finanziaria è così ripartita: 2,4 milioni di euro sono riservati alle testate con oltre 36 mesi di attività, con criteri premiali basati sulle assunzioni a tempo indeterminato e sulle performance digitali (permanenza sulle pagine e presenza social). I restanti 600 mila euro sono destinati alle imprese emergenti, con una priorità dichiarata per i programmi di stabilizzazione professionale.