Murales Kool Koor Catania San Berillo: arte urbana e mostra New York anni 80

L’artista newyorkese di fama internazionale realizzerà un’opera monumentale nel cuore del quartiere storico, in occasione della mostra “New York Anni Ottanta”.

Il quartiere di San Berillo Vecchio si appresta a cambiare volto grazie al contributo di Kool Koor, leggenda della street art statunitense. L’artista sessantaseienne, le cui opere sono esposte in prestigiosi spazi museali come il Metropolitan Museum di New York e il Museo di Belle Arti di Mons, firmerà un mega murales in una delle aree simbolo dell’ex rione catanese.

L’annuncio è arrivato durante l’anteprima della mostra internazionale dedicata alla New York degli anni ’80, curata da Marco Kayone Mantovani e Giuseppe Stagnitta. L’esposizione, ospitata al Palazzo della Cultura fino al 12 luglio, raccoglie 150 opere di quarantuno artisti differenti, offrendo una panoramica inedita e completa su quel fermento culturale che ha rivoluzionato l’arte urbana.

All’evento di presentazione hanno preso parte il sindaco di Catania, Enrico Trantino, e Pietro Folena, presidente di Metamorfosi Eventi. Kool Koor, giunto direttamente dalla Grande Mela, ha colto l’occasione per illustrare i dettagli del suo intervento artistico e discutere di future collaborazioni con la città etnea, confermando Catania come polo d’attrazione per la creatività contemporanea internazionale.