NAS Catania: ispezione in un canile della costiera, denunciato il titolare e sequestrati 15 cani

Nas Catania: denunciato il titolare di un allevamento abusivo

I Carabinieri del NAS di Catania hanno posto sotto sequestro un canile situato in un comune della costiera etnea, denunciando il titolare per aver detenuto animali in condizioni incompatibili con la loro natura. L’operazione è scaturita nell’ambito delle attività di controllo sugli allevamenti di animali d’affezione.

Durante l’ispezione, condotta con il supporto del personale veterinario dell’ASP di Catania, i militari hanno accertato la presenza di circa quindici cani di razza pastore tedesco. Gli animali erano rinchiusi in box con pavimentazione in cemento e terra battuta, delimitati da blocchi cementizi e coperti parzialmente da lamiere e fibrocemento.

Le verifiche hanno fatto emergere gravi carenze igienico-sanitarie: il sistema di scarico delle deiezioni confluiva in un pozzo nero privo di ispezione, disperdendo i liquami direttamente nel terreno sottostante. Inoltre, la struttura è risultata completamente abusiva, in quanto il titolare non possedeva la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) né il nulla-osta igienico-sanitario dell’ASP.

Al termine del controllo, si è proceduto al sequestro dei box e degli animali. I cani, infatti, erano privi di giacigli idonei, cucce o pedane e vivevano in ambienti senza pareti lavabili o sistemi di scolo adeguati, condizioni ritenute potenzialmente produttive di gravi sofferenze e lesive del loro benessere fisico e psicologico.

Disclaimer: La persona deferita all’Autorità Giudiziaria è da ritenersi innocente fino all’eventuale definitivo accertamento della propria colpevolezza nella successiva sede processuale.