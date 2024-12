Truffa dei 50 euro, se li trovi sul parabrezza non voltarti: metti in moto e corri subito dalla polizia

Attenzione alla truffa dei 50 euro sul parabrezza. Se trovate la banconota, non voltatevi e correte subito dalla polizia.

Viviamo in una realtà purtroppo, dove caratteristiche quali la buona fede e se vogliamo anche l’essere ingenui e spensierati, vengono spesso sfruttate contro di noi. Ormai ci sono truffatori ad ogni angolo, i quali studiano sempre modi innovativi per imbrogliare la povera gente, la quale viene colta molto spesso impreparata.

Per questo motivo, leggiamo sempre di nuove truffe sempre innovative, come il messaggio mandato alle mamme con la richiesta di contattarli al nuovo numero, oppure il trucco delle monetine o quello dell’urto alla portiera, per arrivare alle uova buttate sopra il parabrezza durante la marcia.

Insomma, bisogna prestare sempre molta attenzione e non bisogna mai farsi trovare impreparati. Per esempio, uno degli imbrogli attuali è la truffa dei 50 euro. Se li trovate sul parabrezza non vi dovete voltare e neanche fermarvi, ma correre dalla polizia.

Una truffa nuova al giorno

La fretta è sempre stata cattiva consigliera, per questo motivo, sono molte le raccomandazioni che vengono rilasciate dalle varie istituzioni, in merito proprio a questo stato d’animo. Molte truffe attualmente in vigore, non avrebbero esiti positivi se vi soffermaste a pensare per qualche minuto prima di agire. Pensandoci a mente fredda vi accorgereste di quanto sia impossibile per esempio che un istituto di credito vi obblighi a trasferire il vostro denaro su un altro conto.

Così come è assurdo che un avvocato o un poliziotto bussino alla vostra porta, chiedendovi soldi per fare uscire di carcere vostro figlio o nipote e sono molte altre le truffe in questo senso che vanno a buon fine, soltanto perché i delinquenti puntano sul vostro stato d’animo, sulla vostra apprensione, sulla fretta e sulla paura. Pensate sempre a quello che sta succedendo e chiedetevi se un fattore del genere possa mai capitare nella vita di tutti i giorni. Meglio una chiamata di chiarimento in più che una in meno.

La truffa dei 50 euro

C’è una nuova truffa che sta spopolando in Francia, ma che in molti temono possa superare il confine della patria e diffondersi a macchia d’olio anche negli altri Stati, Italia inclusa. In cosa consiste vi starete chiedendo? Semplice, i malviventi mettono dei 50 euro sul vostro parabrezza, molto spesso falsi e approfittando del momento in cui voi scendete dall’auto per recuperarli, magari lasciando le chiavi inserite, vi rubano il veicolo, lasciandovi in mezzo alla strada con un pugno di mosche in mano.

Per questo motivo, le forze dell’ordine suggeriscono molta prudenza e soprattutto, qualunque oggetto, banconota o messaggio potreste trovare sul parabrezza, non scendete mai dall’auto, ma spostatevi in una zona sicura e prima di uscire, portatevi via la chiave dell’auto e chiudete la sicura. Non fatevi cogliere impreparati, cercate di essere sempre sospettosi e denunciate sempre alla polizia questi casi. Soltanto così si potranno combattere questi lestofanti.