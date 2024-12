ATM, sotto Natale i rischi raddoppiano: la carta te la clonano in pochi istanti | Finisci senza un soldo

Attenzione agli ATM sotto Natale. Le truffe raddoppiano e non bisogna mai abbassare la guardia. Ma ecco di cosa si tratta.

Purtroppo si sa, fidarsi è bene ma non fidarsi è meglio. Il Natale non è infatti solo il periodo delle festività e della famiglia, ma anche il momento perfetto per essere truffati. In queste ore sta circolando un nuovo imbroglio, che ha visto centinaia e centinaia di vittime.

Ecco dunque nel dettaglio perché dovresti stare particolarmente attento quando vai a prelevare del denaro all’ATM.

Oggigiorno le truffe sono all’ordine del giorno e, nel corso degli anni, si sono raffinate sempre di più, diventando praticamente impossibili da riconoscere. Sotto Natale i malviventi di tutto il mondo si ingegnano ancora di più per imbrogliare il prossimo, facendo passare una terribile festività alla vittima. Se non vuoi essere anche tu il prossimo, forse dovresti continuare a leggere questo articolo per capire di cosa si tratta questa terribile truffa.

Soltanto così potrai stare in guardia e non rischiare di vedere il tuo conto corrente azzerato in una frazione di secondi.

Il pericolo degli ATM sotto Natale

Natale è anche sinonimo di regali per le persone che amiamo di più. Proprio per questo può capitarci di andare a prelevare più spesso del denaro all’ATM, senza sapere però di essere particolarmente in pericolo. Questo perché, negli ultimi anni, sono spopolati i cosiddetti skimmer, ossia dei dispositivi elettronici che, se posizionati all’interno del bancomat, possono immagazzinare nella loro memoria i dati sensibili della carta. Strisciando come da consuetudine la nostra carta all’interno dell’ATM potremmo poi vedere il nostro conto corrente azzerato. La truffa skimming è decisamente frequente e purtroppo cascarci è veramente un attimo.

A questo punto è lecito domandarsi: come fare per proteggersi da questo terribile imbroglio e non farsi clonare la propria carta? Scopriamolo subito insieme.

Come proteggersi dallo skimming

La prima cosa che dobbiamo fare ogni volta che andiamo a prelevare il nostro denaro è quella di coprire sempre con la propria mano il tastierino numerico quando inseriamo il nostro PIN. In questo modo i malviventi non potranno utilizzare la nostra carta e rubarci il denaro. Come se non bastasse, anche le stesse banche si stanno adoperando per adottare delle strategie anti-skimming. Un esempio sono i copri-fessura di plastica verde, presenti in molteplici ATM e che non permettono l’inserimento di uno skimmer. Un’altra buona notizia è che le carte contactless non vengono lette da questo dispositivo fraudolento.

Insomma, sotto Natale tieni sempre un occhio di riguardo ai tuoi prelevi, potrebbero costarti caro..