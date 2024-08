Tromba d’aria al largo di Santa Flavia: tragedia in mare con sette dispersi

Nelle prime ore del mattino, una violenta tromba d’aria si è abbattuta sul mare al largo di Santa Flavia, causando il tragico affondamento di una barca a vela di circa 50 metri. A bordo dell’imbarcazione si trovavano 22 persone, di cui 15 sono state fortunatamente salvate grazie al tempestivo intervento delle motovedette della guardia costiera e dei vigili del fuoco. Nonostante gli sforzi dei soccorritori, al momento si contano sette dispersi.

L’incidente è avvenuto intorno alle ore 5, quando la barca si trovava nel tratto di mare di fronte a Porticello, in provincia di Palermo. I sommozzatori dei vigili del fuoco si sono immersi per raggiungere lo scafo, situato a 49 metri di profondità e a circa mezzo miglio dalla costa. Le operazioni di ricerca e soccorso sono ancora in corso, con Carabinieri, 118 e protezione civile impegnati nell’accoglienza dei superstiti a Porticciolo.

La comunità di Santa Flavia è sotto shock per l’accaduto, mentre le autorità continuano a monitorare la situazione e a coordinare gli sforzi di ricerca dei dispersi. Questo tragico evento mette in luce i pericoli che possono nascondersi anche in un’apparente tranquilla giornata di mare e ricorda l’importanza della prudenza e del rispetto delle norme di sicurezza in acqua.