La Metropolitana di Catania si espande, nuove fermate “Fontana e Monte Po”

Catania, una città con una ricca storia e un patrimonio culturale inestimabile, sta per vivere un momento significativo nella sua evoluzione urbana e nella mobilità cittadina. Lunedì 22 luglio, la metropolitana di Catania inaugurerà due nuove fermate, Fontana e Monte Po, che promettono di migliorare notevolmente il trasporto pubblico e l’accessibilità in aree fino ad ora meno servite.

L’evento segna non solo un progresso nell’infrastruttura di trasporto, ma anche un momento di orgoglio per i cittadini di Catania e per tutti coloro che hanno lavorato instancabilmente al progetto, nonostante le sfide e i ritardi. La presenza del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, sottolinea l’importanza di questo sviluppo e il sostegno del governo alle iniziative che promuovono la crescita e il benessere delle comunità locali.

Le nuove fermate della metropolitana, Fontana e Monte Po, sono situate in posizioni strategiche per servire efficacemente la popolazione. La fermata Fontana, in particolare, offre un collegamento diretto all’ospedale Garibaldi di Nesima, facilitando l’accesso ai servizi sanitari per i residenti e migliorando la logistica per il personale ospedaliero.

L’apertura al pubblico delle estensioni della linea metropolitana è prevista per le ore 14:00 dello stesso giorno, permettendo così ai passeggeri di sperimentare immediatamente i benefici di queste nuove opzioni di viaggio.

Questo sviluppo rappresenta un passo avanti verso una Catania più connessa e accessibile, dove la mobilità urbana è al centro delle politiche di sviluppo. Con l’inaugurazione delle nuove fermate, la metropolitana di Catania si estende da 7,0 km a 8,7 km, aumentando il numero di stazioni da 10 a 12. Questo ampliamento non solo migliora la copertura del servizio, ma apre anche la strada a future espansioni che potrebbero includere la riapertura della diramazione Galatea-Porto, portando la rete a 10,5 km con 13 stazioni.

L’espansione pianificata della linea metropolitana per collegare Stesicoro con l’aeroporto Vincenzo Bellini è una testimonianza dell’impegno della città verso la modernizzazione e la sostenibilità.

Questo ambizioso progetto prevede la costruzione di un tracciato sotterraneo di 8,8 chilometri, che includerà otto nuove stazioni, potenziando la connettività delle aree centrali della città con l’aeroporto. Il posizionamento strategico di queste stazioni non solo faciliterà un transito più agevole per i viaggiatori, ma anche rivitalizzerà i quartieri che servono.

L’iniziativa, guidata dal governo regionale in collaborazione con la Ferrovia Circumetnea e l’Ati Consorzio Stabile Medil, riflette una visione più ampia per migliorare la mobilità nell’Est della Sicilia. Con un investimento sostanziale di oltre 350 milioni di euro, finanziato in gran parte dall’Unione Europea, questo progetto è destinato a ridisegnare il panorama dei trasporti di Catania.

Si prevede che l’estensione della metropolitana sarà completata entro il 2025, segnando una pietra miliare significativa nel cammino della città verso un sistema di trasporto pubblico integrato ed efficiente.