Tentato omicidio a Catania, disposto fermo per 22enne

La Procura di Catania ha emesso, un decreto di fermo nei confronti di Francesco Castorina, 22 anni, originario di Catania, per il reato di tentato omicidio. Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile di Catania e coordinate dalla Procura, hanno portato alla raccolta di gravi indizi di colpevolezza e alla valutazione di un concreto rischio di fuga.

Il fatto è avvenuto nel pomeriggio del 24 ottobre, in via Balatelle, nel quartiere San Giovanni Galermo, dove si è consumato un tentativo di omicidio con l’uso di un fucile da caccia. La segnalazione è giunta alla Sala Operativa della Questura, che ha inviato una squadra sul luogo: gli agenti hanno trovato un’auto con la portiera anteriore aperta e tracce di sangue all’interno del veicolo e sulla strada. La vittima, colpita al braccio sinistro, è stata trasportata d’urgenza al Policlinico, dove è stata sottoposta a interventi chirurgici a causa delle gravi condizioni.

Il Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica ha svolto rilievi accurati, sequestrando il veicolo, il cellulare della vittima, campioni di sangue e frammenti di piombo. Dalle prime ricostruzioni emerge che l’autore dell’aggressione potrebbe aver agito per difendere la madre, ex compagna della vittima, in seguito a un rapporto burrascoso caratterizzato da conflitti e presunti episodi di violenza.

Dopo l’arresto, Francesco Castorina è stato trasferito alla Casa Circondariale di Piazza Lanza. Il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato il fermo, confermando la custodia cautelare in carcere.