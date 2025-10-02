Tentata rapina all’ufficio postale, arrestato 36enne catanese

Redazione 02 Ottobre 2025 - 16:35

CATANIA – È stato arrestato dalla Polizia di Stato il 36enne catanese accusato di aver tentato, nei giorni scorsi, una rapina all’interno di un ufficio postale del centro città.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo avrebbe fatto irruzione a volto scoperto e armato di un coltello da cucina, con il quale avrebbe minacciato i dipendenti per farsi consegnare il denaro. Il tentativo, però, non è andato a segno: i lavoratori, reagendo con prontezza e compattezza, si sono rifiutati di aprire le casse, costringendo così il rapinatore ad abbandonare il colpo e a fuggire rapidamente tra le vie del centro.

La Sala Operativa ha immediatamente diramato la nota di allerta e gli agenti della Squadra Mobile – sezione antirapine – hanno avviato le indagini. Grazie alla raccolta di elementi descrittivi sull’aspetto fisico e sull’abbigliamento indossato durante l’irruzione, i poliziotti hanno ricostruito i possibili spostamenti dell’uomo e avviato ricerche serrate nelle vie limitrofe.

In pochi minuti, gli agenti hanno intercettato uno scooter con a bordo un soggetto che corrispondeva alle descrizioni fornite. Bloccato e sottoposto a controllo, l’uomo è stato trovato in possesso del coltello utilizzato nel tentativo di rapina.

Il 36enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per tentata rapina, convalidato successivamente dal giudice che ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare in carcere. Resta ferma la presunzione di innocenza dell’indagato, valida fino a sentenza definitiva.

