PUG di Catania: si intensificano i lavori tra incontri pubblici, smart road e proposte per il futuro urbano

Prosegue il percorso partecipativo per la redazione del nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG) della città di Catania, con numerosi incontri e dibattiti in corso. Ieri si è svolto il secondo appuntamento del Forum organizzato dal Comune, dedicato a vuoti urbani, rigenerazione e periferie, con circa 20 interventi e la partecipazione di amministratori, tecnici ed esperti. Tra le novità emerse, l’annuncio della realizzazione di una smart road da Cannizzaro all’aeroporto, finanziata con fondi PNRR.

Sono già in programma altri appuntamenti: giovedì 22 maggio si discuterà di sostenibilità e attrattività urbana, il 20 maggio si terrà un incontro su Ognina, e dal 9 al 16 giugno una summer school a San Berillo con il supporto delle università di Catania, Memphis e Boston. A giugno previsti anche incontri tematici sui quartieri e sui temi “città delle donne e dei bambini”, “verde” ed “economia urbana”. Ad oggi, sono circa 50 le proposte progettuali già pervenute al Comune attraverso i canali ufficiali. Il dibattito resta aperto anche su scala economica e sociale, con rilievi sulla mancanza di una visione strategica complessiva, in particolare per il turismo e le infrastrutture.