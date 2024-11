“Progetti Esatti 2.0”: Al via il Ciclo di Seminari per Professionisti dell’Edilizia e dell’Urbanistica

Un nuovo ciclo di seminari, intitolato “Progetti Esatti 2.0”, ha preso il via ieri, 21 novembre, presso la sede dell’Ordine degli Architetti di Catania, con l’obiettivo di fornire formazione e aggiornamenti ai professionisti e agli addetti ai lavori nei settori dell’edilizia, della progettazione e dell’urbanistica.

L’iniziativa è frutto della collaborazione tra l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Catania e le associazioni “Federarchitetti Catania”, “Ingegneri Architetti Acesi”, “Architetti del Calatino” e “Morfosis”, con il patrocinio della Fondazione OAPPC e il supporto di altri ordini e istituzioni.

Un progetto per chiarire e semplificare la normativa

L’obiettivo principale del ciclo di incontri è quello di fare luce sulle complessità normative e pratiche legate alla professione, favorendo un dialogo tra funzionari pubblici e liberi professionisti. “L’iniziativa vuole avvicinare i giovani alla professione e offrire ai professionisti gli strumenti per affrontare le nuove normative che cambiano continuamente”, ha spiegato Veronica Leone, presidente dell’Ordine degli Architetti di Catania.

Michele Cristaudo, presidente di “Federarchitetti”, ha sottolineato come il progetto si proponga di analizzare ogni aspetto delle pratiche edilizie e della progettazione, creando un confronto diretto tra tecnici del settore pubblico e privato. “L’attività formativa rappresenta un vantaggio non solo per i professionisti ma anche per chi opera negli uffici tecnici, contribuendo a migliorare l’intero sistema”, ha aggiunto Antonio Marano, vicepresidente di “Ingegneri Architetti Acesi”.

Il primo incontro: casi studio e confronto tecnico

Nel corso della prima tappa, l’architetto Adriano Cantarella ha presentato un caso studio focalizzato sul permesso di costruire, una pratica complessa che richiede chiarezza interpretativa per tutti gli addetti ai lavori. Tra i partecipanti, il direttore della Direzione Urbanistica del Comune di Catania Biagio Bisignani e l’avvocato Salvatore Vittorio, mentre l’associazione “Architetti del Calatino” ha seguito l’incontro da remoto.

Partenariati e patrocini

“Progetti Esatti 2.0” ha attirato l’attenzione di altri ordini professionali e associazioni, che hanno offerto il loro patrocinio, tra cui il Comune di Catania, l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania e numerosi comuni del territorio, come Acireale, Caltagirone e Giarre. “La formazione non deve limitarsi all’aggiornamento normativo, ma deve offrire strumenti concreti per affrontare le sfide della professione”, ha concluso Andrea Toscano, presidente di “Morfosis”.

Il ciclo di seminari continuerà nelle prossime settimane, portando questo importante progetto formativo in diverse città della provincia.