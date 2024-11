Catania: Minaccia l’ex moglie davanti al figlio, arrestato 39enne per maltrattamenti

Una scena drammatica si è consumata in viale Bummacaro a Catania, dove un uomo di 39 anni è stato arrestato in flagranza dai carabinieri della stazione di Librino con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. L’episodio è culminato con una minaccia agghiacciante rivolta all’ex moglie: “Fai uscire il bambino o ti ammazzo”, mentre la donna, insieme al figlioletto di 5 anni, si era barricata in casa per proteggersi.

La situazione è degenerata quando l’uomo ha iniziato a prendere a calci e pugni la porta d’ingresso, pretendendo di entrare. La donna, terrorizzata, ha immediatamente chiamato i carabinieri, che sono intervenuti in pochi minuti. Al loro arrivo, hanno trovato il 39enne ancora sul pianerottolo, intento a minimizzare l’accaduto e sostenendo di voler vedere il figlio.

La vittima, visibilmente scossa, ha raccontato agli investigatori di una lunga storia di atteggiamenti violenti da parte dell’ex marito, già denunciato lo scorso agosto. Tra le pressioni esercitate dall’uomo, si annoverano minacce inquietanti rivolte alla donna e al bambino, come quella pronunciata durante una videochiamata: “Le devi dire che deve stare infilata dentro, non deve uscire completamente, deve fare la vecchiarella”. L’episodio culminante è stato anticipato da una telefonata minatoria al padre della donna: “Vengo là sotto e vi ammazzo”.

Il 39enne è stato arrestato e, dopo la convalida del fermo, sottoposto agli arresti domiciliari. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha evitato conseguenze più gravi, sottolineando ancora una volta l’importanza di denunciare situazioni di violenza domestica per prevenire tragedie.