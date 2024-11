Scoperta Sala Giochi Illegale a Catania: Blitz della Polizia in un Circolo Privato

La Polizia di Stato ha scoperto una sala giochi clandestina in un circolo privato di via Canfora a Catania, operante senza autorizzazioni e in violazione delle norme di settore. L’operazione, condotta dalla Squadra Amministrativa della Divisione PAS della Questura, si inserisce nelle iniziative del Questore per contrastare il gioco d’azzardo illegale e la ludopatia.

Gli agenti, dopo un’attenta attività di osservazione dei movimenti attorno al circolo, hanno individuato fondati indizi di attività illecite. L’azione tempestiva ha permesso di superare il sistema di videosorveglianza sofisticato installato dai responsabili del circolo, progettato per eludere i controlli delle forze dell’ordine.

All’interno dei locali, i poliziotti hanno trovato 12 apparecchi elettronici destinati al gioco d’azzardo, nascosti con cura. Gli apparecchi sono risultati irregolari, privi di nulla osta dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e non collegati alla rete nazionale per il pagamento erariale, come previsto dalla normativa.

Tutti gli apparecchi sono stati sequestrati, e i titolari del circolo sono stati sanzionati con multe amministrative per un totale di 132 mila euro. L’operazione rappresenta un duro colpo al fenomeno del gioco d’azzardo illegale, confermando l’impegno della Questura di Catania nel garantire il rispetto delle regole e la tutela dei cittadini.