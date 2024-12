Operazione “Cemento”: smantellate due presunte organizzazioni criminali

Dalle prime ore di oggi, su delega della Procura Distrettuale della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, la Polizia di Stato ha eseguito un’operazione antidroga su vasta scala. L’operazione, condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Catania con il supporto della Polizia di Enna e sotto il coordinamento della Direzione Centrale Anticrimine, ha portato all’arresto di 18 soggetti ritenuti gravemente indiziati, con differenti ruoli, di associazione per delinquere finalizzata al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti.

Le indagini, avviate nel novembre 2021 e basate su intercettazioni, videoregistrazioni e sequestri in flagranza, hanno permesso di ricostruire le dinamiche di due distinte organizzazioni criminali. La prima si occupava della distribuzione al dettaglio di cocaina e crack, capeggiata da Antonino Cocuzza, coadiuvato dal genero Sebastiano Giovanni Buda. Le piazze di spaccio principali si trovavano in via Palermo e nel Villaggio Sant’Agata. Sarebbero emersi gravi indizi di responsabilità a carico di altri soggetti, ritenuti partecipanti principali con ruoli e funzioni specifiche. Tra questi figurano Barrile Emanuele, Carbonaro Salvatore, Faro Ferdinando, Gagliano Marco Francesco, Gioia Josè, Rapisarda Benedetto, Ventimiglia Nicolò, Giuffrida Agatino, Assennato Salvatore e La Spina Francesco.

La seconda organizzazione, più strutturata, si concentrava sul traffico di grandi quantitativi di cocaina, approvvigionati dalla Calabria. Questo sodalizio, guidato da Francesco Platania, noto come “Francu do cemento”, coinvolgeva diversi membri della stessa famiglia, tra cui Natale, Damiano e Giuseppe Platania, oltre a Maria Francesca Nicotra e Cristian Viglianesi. Una delle basi operative era situata nel quartiere San Cristoforo, presso una rivendita di materiali edili.

Durante le indagini sono stati effettuati sequestri significativi: 6,25 kg di cocaina e oltre 78.000 euro in contanti. Inoltre, è stato disposto il sequestro d’urgenza di beni mobili e immobili riconducibili agli indagati. Si sottolinea che tutte le ipotesi accusatorie sono da confermare in sede di giudizio, in ossequio al principio di presunzione d’innocenza fino a sentenza definitiva.

L’operazione, denominata “Cemento”, ha coinvolto circa 160 agenti della Polizia di Stato, inclusi reparti specializzati come la Polizia Scientifica, il Reparto Mobile e il Reparto Volo, oltre a unità della locale Questura. Per alcuni indagati già detenuti, i provvedimenti restrittivi sono stati notificati presso gli istituti penitenziari.

