Natale Luminoso a Catania: Arte, Tradizione e Innovazione

La magia del Natale illumina il cuore di Catania con uno spettacolare allestimento sul Palazzo degli Elefanti. Nonostante le impalcature per il restauro del prospetto barocco disegnato da Vaccarini, il palazzo si trasforma in una “scatola digitale” a cielo aperto grazie a proiezioni natalizie che attirano ogni giorno migliaia di visitatori. L’iniziativa dell’Amministrazione comunale anima Piazza Duomo e via Etnea con immagini ispirate alla tradizione natalizia e ai simboli della città, mescolando la classicità con richiami al barocco fiorito e al rosso incandescente dell’Etna.

Le proiezioni, create con lampade LED di ultima generazione, raccontano temi come l’Annunciazione, la Natività, il Capodanno e l’Epifania, con al centro la luce della cometa, simbolo di serenità e speranza. Il progetto è stato curato da “Buongiorno Sicilia”, leader nella realizzazione di manifestazioni site-specific, in collaborazione con Goboservice, specializzata in dischi in vetro per proiezioni artistiche. Dodici proiettori, dotati di un sistema ottico innovativo, trasformano i fasci luminosi in immagini di grande impatto visivo, garantendo elevati standard qualitativi e sperimentati con successo in Europa e America.

Questa installazione luminosa rappresenta non solo un’attrazione natalizia, ma anche un omaggio alla cultura e all’identità di Catania, regalando ai visitatori un’esperienza unica tra tradizione e innovazione.