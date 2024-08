Minorenne in scooter ignora l’Alt della Polizia e causa incidente

Un giovane catanese di 15 anni, alla guida di uno scooter, ha ignorato l’alt della Polizia, cercando di sfuggire agli agenti e provocando un incidente stradale senza prestare soccorso alla vittima. Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Nesima hanno posto fine alla sua pericolosa condotta, nonostante l’intervento di alcuni residenti del quartiere che hanno tentato di favorire la fuga del ragazzo.

L’incidente è avvenuto nei pressi della rotatoria dell’Ospedale “Garibaldi”, durante un controllo di routine. Alla vista degli agenti, il 15enne ha accelerato in direzione Monte Po, ignorando l’alt e dando inizio a un inseguimento per le vie cittadine. Durante la fuga, ha zigzagato tra le auto, mettendo a rischio la sicurezza di pedoni e automobilisti, fino a provocare uno scontro con un altro veicolo in largo Amabile Guastella. La conducente, una donna, è rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale con lesioni guaribili in dieci giorni.