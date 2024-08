Riqualificata Piazza Santa Maria di Gesù

La piazza Santa Maria di Gesù a Catania, da tempo in condizioni di degrado e con una fontana monumentale non funzionante, è stata recentemente riconsegnata ai cittadini grazie a un progetto di riqualificazione. Questo intervento, promosso dall’Amministrazione del sindaco Trantino, ha visto la realizzazione di una nuova illuminazione artistica e il recupero della parte della piazza prospiciente via Androne e via Lago di Nicito.

L’assessorato alle manutenzioni, guidato da Giovanni Petralia e con la direzione tecnica di Salvo Leonardi, ha portato avanti il progetto. “Abbiamo restituito decoro a uno degli spazi simbolo della città, che da parecchi anni non veniva riqualificato, venendo incontro alle richieste di numerosi cittadini che giustamente ne hanno sollecitato il restyling”, ha dichiarato Petralia. Questo è stato possibile grazie all’input del sindaco Trantino e alla collaborazione del capo di gabinetto Giuseppe Ferraro, che hanno reso disponibili 77 mila euro dei proventi dell’imposta di soggiorno.

I lavori di recupero hanno riguardato principalmente la rifunzionalizzazione della fontana, spenta da quasi un decennio a causa di guasti interni agli ugelli di fuoriuscita dell’acqua e a una generale condizione di usura dell’impianto monumentale. Sono stati eseguiti anche importanti interventi di ripristino e rigenerazione nelle grandi aiuole con gli alberi di ficus, che avevano dissestato in più punti la perimetrazione della piazza. Particolare attenzione è stata dedicata alla cura degli spazi verdi e all’illuminazione, che esalta il loro valore storico e botanico.

Alla consegna dei lavori di riqualificazione di piazza Santa Maria di Gesù hanno partecipato numerosi cittadini, tra cui l’assessore Giovanni Petralia, il collega Bruno Brucchieri, il consigliere comunale Pier Maria Capuana, il presidente del primo Municipio Francesco Bassini e diversi consiglieri di circoscrizione. Il sindaco Enrico Trantino ha espresso la sua soddisfazione per il completamento di questo importante progetto di riqualificazione.