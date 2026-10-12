Isola Catania rapporto europeo, unica impresa italiana citata

L’hub guidato da Antonio Perdichizzi è l’unica realtà italiana e del Sud Europa tra i casi aziendali dello studio pubblicato l’11 settembre 2026 per la DG GROW

Tra i casi aziendali scelti dalla Commissione europea per raccontare le imprese a impatto c’è una sola realtà italiana, e si trova a Catania. Isola Catania, l’impresa sociale guidata da Antonio Perdichizzi, compare nel rapporto europeo Impact-driven businesses in the EU: State of play and future prospects, pubblicato l’11 settembre 2026 e realizzato da WYG per la Direzione generale Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI (DG GROW).

Gli altri casi citati nello studio

Oltre a essere l’unica impresa italiana, Isola è anche l’unica dell’Europa meridionale inserita tra gli esempi del documento. Le altre realtà portate a modello arrivano tutte dai Paesi Bassi: Fairphone, Tony’s Chocolonely e Triodos Bank.

Lo studio analizza le imprese che mettono obiettivi sociali e ambientali dentro l’attività economica. È stato costruito su 242 risposte a una consultazione, 57 interviste e un workshop, e indica tre bisogni di questo tipo di organizzazioni: strumenti di sostegno adeguati, un accesso più ampio ai finanziamenti e criteri condivisi per misurare i risultati prodotti.

Cento organizzazioni intorno a un solo spazio

Il rapporto definisce Isola un Impact Community Hub, cioè una struttura che genera progetti mettendo insieme soggetti diversi. La rete conta oltre cento organizzazioni, tra startup, piccole e medie imprese, fondazioni, enti del Terzo settore e gruppi informali.

L’attività non si esaurisce in coworking, eventi e formazione. Gli spazi, si legge nel documento, non funzionano come semplici immobili in affitto ma come luoghi dove si costruiscono relazioni e si sviluppano progetti comuni. Il modello guarda a tre nodi del territorio: la difficoltà dei giovani a trovare opportunità professionali, la distanza tra formazione e mondo del lavoro, le condizioni per far nascere e crescere nuove imprese.

Perdichizzi: «La Sicilia può essere un laboratorio»

Perdichizzi dice: «Questo riconoscimento appartiene alla comunità di Isola: le persone del team e le oltre cento organizzazioni che ogni giorno scelgono di collaborare e investire insieme. L’Europa cerca un linguaggio comune per le imprese a impatto, e la Sicilia può esserne un laboratorio».

E aggiunge: «Ne parleremo il 17 novembre al Forum dell’economia sociale e delle nuove imprese a impatto, per trasformare questo riconoscimento in un impegno condiviso: misurare con rigore ciò che generiamo e abilitare il potenziale delle nuove generazioni».

L’appuntamento del 17 novembre

Il Forum dell’economia sociale e delle nuove imprese a impatto si terrà a Catania il 17 novembre, promosso da Isola. Tra i temi in programma c’è anche la citazione nel documento europeo.

Il confronto si concentrerà su tre ambiti: imprese culturali e creative, digitale e tecnologia, filiera agroalimentare. L’incontro punta a mettere in contatto imprese, investitori, istituzioni e organizzazioni che lavorano su questi settori. Isola Catania è inoltre partner di Innovation Island, l’ecosistema che collega startup, imprese, università e istituzioni per sostenere l’innovazione in Sicilia.