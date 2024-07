Etna: a Catania chiuso spazio aereo

A causa dell’attività eruttiva dell’Etna con emissione di cenere vulcanica in atmosfera, l’Unità di crisi ha disposto la chiusura del settore dello spazio aereo B2. I movimenti nell’aeroporto di Catania sono limitati a cinque arrivi ogni ora, e le partenze saranno gestite di conseguenza. Lo rende noto la Sac, la società che gestisce lo scalo internazionale Vincenzo Bellini, invitando i passeggeri, prima di recarsi in aeroporto, a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree.

La nube di cenere lavica stimata in circa 4,5 chilometri, è emessa dall’Etna, dal cratere ‘Voragine’ dove è presente un’intesa attività stromboliana. L’Ingv di Catania ha emesso un bollettino di avviso per il volo, un Vona, di colore rosso, in cui stima l’altezza della nube. E’ stata segnalata la caduta di cenere su diversi abitati dell’area sud orientale etnea e fino a Catania.

L’ampiezza media del tremore, dopo avere raggiunto il valore massimo intorno alle 16:30 ha subito un repentino decremento fino a raggiungere l’intervallo dei valori medi. Intorno alle 17:00 una nuova fase di rapido incremento ha riportato l’ampiezza su valori elevati, dove tuttora permane con valori molto alti.