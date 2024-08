Davide Baiocco è tornato “in campo”, portando sempre nel cuore la sua amata Catania

Davide Baiocco, un nome che risuona con affetto e stima nella città di Catania. L’ex calciatore, che ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore dei tifosi catanesi, è tornato “in campo” con una nuova sfida che porta sempre nel cuore la sua amata Catania. Baiocco, noto per il suo carisma e la sua lealtà, ha intrapreso la carriera di allenatore, portando con sé un bagaglio di esperienza e saggezza calcistica.

La sua dedizione al calcio e alla città di Catania è evidente. In passato, ha contribuito a portare il Catania a vivere imprese memorabili, e ora, con il suo staff, si prepara a nuove avventure, questa volta dalla panchina. La sua storia è un esempio di come lo sport possa essere un legame forte e duraturo con una comunità, e come un atleta possa continuare a influenzare positivamente, anche dopo aver appeso le scarpette al chiodo.

Baiocco ha sottolineato l’importanza di avere coraggio, fermezza nelle idee, umiltà e sicurezza, riconoscendo che il calcio e il ruolo dell’allenatore richiedono una mente aperta al cambiamento.

Ha anche evidenziato le difficoltà del calcio italiano, sottolineando la necessità di unire le forze tra società sportive, federazioni e istituzioni per migliorare il sistema. Baiocco crede che sia essenziale imparare da sistemi che funzionano e applicare queste lezioni per evolvere il calcio italiano.

Con un team che include Massimo Valenziano, un tecnico UEFA A, e Seby Carrubba, agente FIFA, Baiocco e il suo staff sono già attivi e pronti a mettere in pratica le loro idee e a contribuire allo sviluppo del calcio.