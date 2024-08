Catania: misure urgenti in risposta all’eruzione dell’Etna

In seguito all’ultima eruzione dell’Etna, il sindaco di Catania, Enrico Trantino, ha emesso un’ordinanza che impone misure straordinarie per le prossime “48 ore”. Questa decisione è stata presa per facilitare le operazioni di pulizia della cenere vulcanica che ha invaso le strade comunali.

L’ordinanza stabilisce:

– Un divieto temporaneo di circolazione per tutti i mezzi a due ruote, inclusi cicli, motocicli e monopattini.

– Un limite di velocità massimo di “30 Km/ora” per tutti gli automezzi sulle strade del territorio comunale.

– L’obbligo per i cittadini di conferire la sabbia vulcanica raccolta dagli spazi privati in “contenitori di piccole dimensioni” presso i Centri di Raccolta Comunali (Ccr) e le isole ecologiche mobili predisposte.

Il Direttore della Direzione ecologia è incaricato di organizzare la pulizia delle strade dalla sabbia vulcanica, anche attraverso servizi straordinari, assicurando la raccolta e lo smaltimento adeguato del materiale.

Queste azioni sono essenziali per garantire la sicurezza e la pulizia della città in un momento di particolare difficoltà, dimostrando la prontezza e l’efficienza dell’amministrazione comunale di fronte a eventi naturali imprevisti.