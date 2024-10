Controlli interforze a Catania: fermati oltre 150 veicoli e sanzionati parcheggiatori abusivi

Anche lo scorso fine settimana, Catania è stata interessata da una serie di controlli interforze, coordinati dall’ordinanza del Questore di Catania in attuazione delle direttive del Ministro dell’Interno e del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Catania. L’obiettivo principale è stato garantire la sicurezza pubblica e il rispetto delle norme, soprattutto nelle zone più frequentate della città.

Un’importante attività di vigilanza è stata pianificata e condotta dalle forze dell’ordine, con pattugliamenti, sia fissi che mobili, nel centro storico e lungo il lungomare, da Piazza Europa a Piazza Mancini Battaglia. Le operazioni hanno coinvolto la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza e la Polizia Locale, concentrandosi su Piazza Bellini, Via Sangiuliano, Piazza Nettuno e altre aree ancora frequentate da famiglie e bambini in questo periodo.

Risultati dei controlli: 157 persone identificate, 82 veicoli fermati

Nel complesso, le forze dell’ordine hanno identificato 157 persone, di cui 23 con precedenti penali, e controllato 82 veicoli tra automobili e motocicli. I controlli sono stati particolarmente mirati al rispetto del Codice della Strada, con sanzioni elevate per guida senza casco, mancanza di assicurazione, e assenza di revisione periodica. In diversi casi, sono stati disposti fermi e sequestri amministrativi dei veicoli.

Repressione dei parcheggiatori abusivi

L’azione contro i parcheggiatori abusivi ha portato al fermo di alcuni individui che continuavano a esercitare questa attività illegale. Tra questi, un uomo di 31 anni è stato denunciato dai Carabinieri per recidiva, dopo essere stato già sanzionato in passato per la stessa violazione. Durante l’operazione, è stato sequestrato il denaro raccolto illecitamente, pari a circa 40 euro.

Sicurezza stradale e prevenzione alla guida in stato di ebbrezza

Sono stati organizzati diversi posti di controllo, principalmente nel centro storico, per verificare eventuali violazioni alla guida sotto l’effetto di alcol. I controlli hanno riguardato 17 conducenti, ma nessuno è risultato in stato di ebbrezza. L’attività preventiva, condotta con l’impiego di pattuglie dinamiche e controlli mirati sui principali assi viari, ha contribuito a mantenere l’ordine durante lo svolgimento della movida notturna.

Controlli antidroga e prevenzione della criminalità

Nella zona di Castello Ursino, i Carabinieri hanno effettuato controlli mirati per prevenire il traffico di stupefacenti e altri reati. Sono stati perquisiti cinque giovani catanesi frequentatori della movida, alla ricerca di sostanze stupefacenti, armi o oggetti atti a offendere. L’area è stata anche monitorata per il rispetto del divieto di circolazione di auto, senza rilevare particolari infrazioni.

Risultati complessivi

Grazie all’intensa attività di controllo e prevenzione condotta dalle forze dell’ordine, è stato possibile garantire un’efficace azione di deterrenza contro fenomeni di illegalità diffusa, garantendo la sicurezza dei cittadini e la tranquillità nello svolgimento delle attività di svago nel territorio catanese.