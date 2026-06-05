Contrasto al traffico internazionale di stupefacenti: tre arresti della Polizia di Stato

La Polizia di Stato ha intercettato un ingente carico di sostanze stupefacenti proveniente dalla Spagna e diretto nel Siracusano. I poliziotti hanno arrestato tre giovani di Lentini sorpresi a viaggiare con oltre 13 chilogrammi di cocaina occultati all’interno delle portiere di una vettura, bloccata subito dopo lo sbarco dai traghetti.

Il canale di approvvigionamento della droga sull’asse tra la penisola iberica e la Sicilia orientale è stato smantellato grazie a un’operazione congiunta delle forze dell’ordine. I poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Catania, in stretta sinergia con i colleghi del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Lentini, hanno tratto in arresto tre giovani residenti nel comune siracusano con l’accusa di detenzione e trasporto illecito di sostanze stupefacenti. L’operazione di polizia giudiziaria ha permesso di sottrarre alle piazze di spaccio un carico di cocaina purissima destinato al mercato locale.

Il pedinamento dalla Calabria agli imbarcaderi di Messina

L’input investigativo è scattato a seguito di alcune risultanze d’ufficio acquisite dagli agenti del Commissariato lentinese, secondo cui un soggetto del posto si era messo in viaggio a bordo di un’autovettura per fare rientro in Sicilia dalla Spagna, nello specifico da Barcellona, con un carico di droga. Gli investigatori sono riusciti a isolare gli elementi identificativi e il numero di targa del mezzo, intercettando il transito della vettura lungo le arterie stradali della Calabria.

Da quel momento è iniziato un prolungato servizio di pedinamento e osservazione a distanza, proseguito fino all’arrivo del veicolo presso gli imbarcaderi di Villa San Giovanni. Nelle fasi antecedenti all’ingresso nell’area di imbarco per il traghetto, i poliziotti hanno notato movimenti sospetti: il passeggero seduto sui sedili posteriori è sceso dal mezzo per perlustrare con circospezione il piazzale, salendo a piedi sulla nave per poi effettuare una chiamata telefonica alla conducente rimasta al volante, una ragazza di 23 anni accompagnata sul lato passeggero da un altro giovane.

Il blitz all’unione del gruppo e il sequestro a Piazza Lanza

L’intervento operativo è scattato non appena il terzo passeggero si è ricongiunto ai complici a bordo dell’abitacolo. La contestuale perquisizione del veicolo ha consentito di scoprire un vano artificiale ricavato all’interno degli sportelli posteriori, all’interno del quale erano stati stipati dodici panetti sigillati di cocaina, per un peso complessivo di oltre 13 chilogrammi.

I tre corrieri sono stati immediatamente dichiarati in arresto e trasferiti presso la casa circondariale di Piazza Lanza a Catania. A seguito dell’udienza di convalida, il Giudice per le indagini preliminari ha disposto la custodia cautelare in carcere per uno degli indagati, applicando nei confronti degli altri due soggetti le misure cautelari dell’obbligo di dimora e dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Le persone coinvolte sono da considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza. Chiunque voglia esercitare il diritto di replica può farlo nei modi e nei termini previsti dalla legge.