Caos eliminato a Fontanarossa, sbarre agli Arrivi e tre corsie alle Partenze: il piano per l’aeroporto di Catania

Scatta la rivoluzione viaria all’aeroporto “Vincenzo Bellini” di Catania Fontanarossa. Un provvedimento congiunto tra l’Enac, la Sac e l’Amministrazione comunale ridisegna i percorsi e le corsie d’accesso ai Terminal A e B, introducendo varchi protetti e un monitoraggio permanente della Polizia Locale per azzerare la sosta selvaggia.

Il piano strutturale volto a fluidificare i collegamenti stradali e a innalzare i livelli di sicurezza all’interno del principale scalo aereo dell’Isola entra nella sua fase operativa. Con l’obiettivo di decongestionare il traffico e ottimizzare i flussi stradali tra la rete urbana e lo scalo, la Direzione Territoriale Sicilia Orientale dell’ENAC, d’intesa con la Sac e l’assessorato comunale alla Polizia Locale, ha varato un provvedimento che riorganizza profondamente la viabilità dell’Aeroporto di Catania Fontanarossa. Le nuove disposizioni, concepite per elevare gli standard di sicurezza e facilitare l’accesso ai terminal, confermano il limite massimo di velocità di 30 km/h in tutto il sedime aeroportuale e introducono modifiche geometriche alla circolazione.

Le tre corsie alle Partenze e i varchi protetti agli Arrivi

La riconfigurazione spaziale ha interessato i punti nevralgici dello scalo. In particolare, l’Area Partenze del Terminal A viene rimodulata su via Fontanarossa attraverso tre corsie complessive: due di queste sono dedicate all’ingresso verso la rampa della Hall Partenze, mentre la terza corsia canalizza il traffico in uscita verso la rotatoria di via S. Maria Goretti.

Parallelamente, anche l’accesso principale all’Area Arrivi viene modificato a tre corsie, suddivise in due corsie in entrata e una in uscita. La novità principale risiede nella netta separazione dei flussi: i veicoli privati saranno divisi da una corsia riservata e protetta da una sbarra automatica, dedicata esclusivamente al transito di taxi, autobus di linea, mezzi di soccorso, forze dell’ordine e vetture adibite al trasporto di passeggeri a mobilità ridotta.

Divieti di sosta e parcheggi gratuiti per i disabili

Il dispositivo di viabilità ribadisce il divieto assoluto di sosta permanente h24 al di fuori delle aree di sosta ufficiali, individuate nei parcheggi siglati da P1 a P6. All’interno di queste strutture destinate alla sosta, restano comunque garantiti e gratuiti gli stalli riservati ai soggetti disabili in possesso del contrassegno originale.

Le nuove regole e la relativa segnaletica aggiornata sono entrate ufficialmente in vigore, supportate da un pattugliamento costante h24 degli agenti della Polizia Locale nelle aree di confluenza maggiormente gravate dai flussi di traffico.

Il plauso dell’assessore Coppolino al Corpo della Municipale

I primi riscontri sull’andamento della circolazione stradale nell’area aeroportuale evidenziano un sensibile miglioramento dei tempi di percorrenza. Soddisfazione è stata espressa dall’assessore alla Viabilità e alla Polizia Locale, Carmelo Coppolino: «I risultati di questi primi giorni di sperimentazione sono più che soddisfacenti, anche grazie alla presenza fissa della Municipale nei punti strategici».

L’esponente della giunta Trantino ha inteso rivolgere un ringraziamento pubblico ai vertici del comando di via del Rotolo: «Rivolgo pubblicamente un apprezzamento positivo al comandante Peruga e a tutto il Corpo per il servizio di sicurezza e assistenza garantito ai cittadini all’aeroporto e in ogni parte della città».