Addio alla carta d’identità cartacea, sabato uffici aperti a Catania: scatta la corsa alla Cie

Nuovo open day a Catania per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica. Il Comune ha disposto un’apertura straordinaria degli uffici di San Leone per sabato 6 giugno, al fine di consentire ai cittadini la sostituzione dei vecchi documenti cartacei prima del blocco definitivo della validità fissato per agosto.

L’Amministrazione comunale corre ai ripari per snellire le procedure burocratiche e agevolare la cittadinanza in vista della imminente transizione digitale dei documenti di riconoscimento. Sabato 6 giugno, a partire dalle ore 8:30 e fino al completamento di tutte le operazioni di rilascio, gli sportelli della Direzione Servizi Demografici rimarranno aperti per una seconda giornata straordinaria interamente dedicata all’emissione della Carta d’Identità Elettronica (C.I.E.). L’iniziativa si terrà presso l’ufficio carte d’identità del Centro Direzionale San Leone, situato in via Alessandro La Marmora 23.

Quattro postazioni attive per accelerare le pratiche

La macchina organizzativa comunale ha previsto per l’occasione l’attivazione di quattro postazioni dedicate. L’obiettivo prioritario del provvedimento è quello di supportare i cittadini residenti a Catania che risultano ancora in possesso del vecchio modello cartaceo, guidandoli nella sostituzione accelerata del documento. La misura si rende necessaria a causa della imminente scadenza del 3 agosto 2026, data stabilita dalle normative vigenti a partire dalla quale la carta d’identità cartacea cesserà definitivamente di avere validità legale sul territorio, indipendentemente dalla data di scadenza originariamente impressa sul supporto cartaceo.

Il piano d’intesa tra l’assessorato e il sindaco Trantino

Il nuovo open day fa seguito al successo di pubblico registrato nel precedente fine settimana, come evidenziato dall’assessore con delega ai servizi demografici, Daniele Bottino: «Dopo la grande affluenza di sabato scorso invitiamo di nuovo i cittadini a recarsi nel centro di San Leone per una seconda giornata di apertura straordinaria, così da regolarizzare il proprio documento di riconoscimento, garantirne la continuità nella validità ed evitare difficoltà legate all’approssimarsi della scadenza prevista».

L’esponente della giunta ha inoltre preannunciato lo sviluppo di un piano strutturale di potenziamento degli uffici demografici. In piena intesa con il sindaco Enrico Trantino, l’assessorato è attualmente impegnato nell’attivazione programmata di ulteriori sportelli aggiuntivi dislocati sul territorio comunale, interamente dedicati alle procedure di rilascio della C.I.E., in modo da scongiurare lunghe liste d’attesa e disservizi nei mesi estivi.