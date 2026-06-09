Celebrazioni del 2 giugno, trenta scuole premiate in Prefettura per i progetti sulla Repubblica

Il Palazzo del Governo di Catania ha ospitato la cerimonia di premiazione del concorso “80voglia di Repubblica”, promosso dalla Prefettura etnea per celebrare l’ottantesimo anniversario della nascita della Repubblica Italiana. Trenta elaborati realizzati dagli studenti delle scuole elementari, medie e superiori della provincia sono stati insigniti di un attestato di merito dal prefetto Maria Carmela Librizzi.

Il valore della memoria storica e la promozione della cultura civica tornano al centro delle iniziative istituzionali che coinvolgono le giovani generazioni del territorio etneo. Nella giornata di ieri, all’interno del salone di rappresentanza del Palazzo del Governo, sono stati consegnati i riconoscimenti agli studenti autori delle trenta opere vincitrici del concorso “80voglia di Repubblica”. La competizione culturale, indetta e organizzata dalla Prefettura di Catania, ha visto la partecipazione attiva degli istituti scolastici primari, secondari di primo grado e secondari di secondo grado del capoluogo e dell’intera area metropolitana. I delegati delle scolaresche, affiancati dai docenti referenti e dai rispettivi dirigenti scolastici, hanno ricevuto i diplomi di merito dalle mani del Prefetto, alla presenza del dirigente dell’Ufficio scolastico regionale – Ambito territoriale di Catania, Emilio Grasso, e dei componenti della commissione tecnica di valutazione.

La mostra all’Università di Catania e il futuro itinerante

La produzione artistica e letteraria dei ragazzi è stata valorizzata attraverso l’allestimento di uno spazio espositivo dedicato. Le trenta opere vincitrici, suddivise in dieci sezioni per ogni singolo ordine e grado di istruzione, sono attualmente esposte all’interno della sala multifunzionale del Palazzo centrale dell’Università di Catania. La galleria, inaugurata ufficialmente nel quadro delle celebrazioni istituzionali del 2 giugno, rimarrà aperta al pubblico e visitabile dal lunedì al giovedì nelle fasce orarie comprese tra le 8:30 e le 13:00 e tra le 14:30 e le 17:00, mentre il venerdì l’accesso sarà consentito esclusivamente durante la sessione mattutina. Con la regolare ripresa del nuovo anno scolastico in autunno, la collezione uscirà dai confini universitari per trasformarsi in una mostra itinerante ospitata nei saloni di rappresentanza dei vari Comuni della provincia etnea.

Il Prefetto, nel corso del proprio intervento introduttivo, ha espresso vivo compiacimento per l’alto profilo qualitativo e l’originalità dei contenuti presentati, definendoli come una concreta testimonianza di attaccamento alle istituzioni democratiche nazionali. La massima autorità di governo ha evidenziato come ogni cittadino rappresenti un elemento costitutivo dello “stellone” repubblicano, inteso come un simbolo identitario unitario e mai polarizzante, all’interno del quale ognuno può agire da protagonista per imprimere la corretta direzione di marcia al cammino del Paese.

Tutti gli istituti e gli studenti premiati in provincia

Il medagliere delle scuole primarie ha visto l’affermazione dei seguenti istituti: il “John Dewey” di Catania (classi IV A e V A); il “Bascetta” di Adrano (classe V A); il “P. Carrera” di Militello in Val di Catania (quinte sezioni A, B, C e D); il “Fava” di Mascalucia (V A del plesso di via Timparello); il “Vigo Fuccio-La Spina” di Acireale (V A e V B); il “Battisti” di Catania (V C); il “San Giovanni Bosco” di Catania (con gli alunni Gaia Pavone, Carlotta Ieni, Gaia Di Bella, Gioia Zanti della V C, e Carla Pesce, Giovanna Giordano, Sofia Razza, Alyson Raia, Simone Longo, Samuele Angiolini della V D); il “Dusmet Doria” di Catania (IV C); il “Federico II di Svevia” di Mascalucia (con la menzione singola per l’alunna Iraci Sareri Lilyan); il “Diaz Manzoni” di Catania (IV A e IV B, con menzione speciale per Chiara Onorato).

Per quanto concerne le scuole secondarie di primo grado, i premi sono stati assegnati al “De Roberto” di Zafferana Etnea (classi I A, I D, II D); al “Morvillo” di Mazzarrone (I B); al “Gabelli” di Misterbianco (III D); al “Bascetta” di Adrano (classi I A, II A, I B, II B, I C, II C, I D, II D, I E, II E); al “Rita Atria” di Catania (all’alunna Sveva Ragonese della I H); al “Fava” di Mascalucia (II D di via Timparello); al “Ponte” di Palagonia; al “Verga” di Vizzini (III B e II C); al “Montessori-Mascagni” di Catania (III B e II C); e alla “Leonardo da Vinci” di Misterbianco (assegnato alle studentesse Giada Strazzeri e Lorenza Vitale).

Infine, nella categoria delle scuole superiori, si sono distinti gli elaborati dell’“Emilio Greco” di Catania; del liceo artistico “Musco” di Catania (classe IV A); del “Verga” di Vizzini (III A e IV A); del “Guttuso” di Giarre (V D e IV LD); del “Ven. I. Capizzi” di Bronte (con la studentessa Alice Bevacqua della IV A Arti Figurative); del “Galileo Galilei” di Catania (V N); del “Boggio Lera” di Catania (III E); dell’“Istituto Superiore Ramacca-Palagonia” (IV C); del “Gemmellaro” di Catania (V H dell’indirizzo turistico); e del “Radice” di Bronte, grazie ai lavori presentati dagli studenti Melania Spedaletti (V Rim) e Alex Lembo (V A Informatica).