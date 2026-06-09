Cronoscalata Giarre Montesalice Milo dal 3 al 5 luglio

La cronoscalata torna sull’Etna a luglio

Torna uno dei grandi appuntamenti dell’automobilismo siciliano. La 27ª Cronoscalata Giarre Montesalice Milo si accenderà dal 3 al 5 luglio sulle strade che collegano il versante orientale dell’Etna tra i comuni di Giarre, Santa Venerina e Milo. L’evento, organizzato da Automobile Club Acireale e Scuderia Giarre Corse, è dedicato al Cavaliere Isidoro Di Grazia, ideatore storico della manifestazione.

L’appuntamento è stato fissato per il primo fine settimana di luglio. Le iscrizioni sono già aperte e cresce l’attesa intorno ai protagonisti che si sfideranno su uno dei tracciati più impegnativi del calendario nazionale. La gara mantiene il suo fascino particolare per gli specialisti di cronoscalata, grazie a un percorso che alterna velocità, curve tecniche e scenari naturalistici straordinari, tra il mare Ionio e i paesaggi dell’Etna.

Validità nel Campionato Italiano Velocità Sud

La manifestazione varrà come sesta prova del Campionato Italiano Velocità Sud, confermandosi così un riferimento per piloti e appassionati provenienti da tutta Italia. In queste settimane, l’organizzazione sta completando i preparativi: particolare attenzione è dedicata alla sicurezza del percorso, con interventi di scerbatura, pulizia e manutenzione del tracciato.

Da quasi mezzo secolo, la Cronoscalata rappresenta molto più di una semplice competizione sportiva. È diventata un evento che coniuga tradizione, passione e promozione del territorio, mettendo in risalto le bellezze naturalistiche e culturali dei tre comuni coinvolti.

Diretta su maxischermo e televisione

Nel rispetto delle normative di sicurezza vigenti, il pubblico non potrà assistere alla gara direttamente lungo il tracciato. Per permettere comunque agli appassionati di vivere le emozioni della competizione, l’organizzazione allestirà un maxischermo in Piazza Belvedere a Milo, dove sarà trasmessa la diretta integrale della gara.

Chi resterà a casa potrà seguire le fasi salienti su YouTube, canale Naxos Pro Racing, e in televisione su Etna Channel (canale 199 del digitale terrestre), grazie alla collaborazione di Giesse Produzione. Questo permetterà di godere dello spettacolo in completa sicurezza.

Una tradizione che continua

L’edizione di quest’anno rinnoverà il ricordo di Isidoro Di Grazia, figura centrale nella storia sportiva e istituzionale del territorio. Il memorial che accompagna la corsa continua a essere un tributo a colui che ha creato questa manifestazione decenni fa. Quando i motori riprenderanno a rombare sulla strada che da Giarre conduce a Milo, torneranno anche le emozioni e l’adrenalina di una delle cronoscalate più affascinanti d’Italia.