Catania, sequestrati 37 chili di cocaina: arrestato un 45enne

La Polizia di Stato ha eseguito un’operazione antidroga che ha portato al sequestro di 37 chili di cocaina, trovati in un ripostiglio all’interno di un’abitazione a Catania.

L’intervento è stato condotto dai Falchi della Squadra Mobile, che da diversi giorni monitoravano lo stabile a seguito di movimenti sospetti nei pressi dell’edificio.

Durante i controlli, i poliziotti hanno osservato un uomo di 45 anni uscire dalla propria abitazione per recarsi in un altro appartamento al piano superiore. Dopo pochi minuti, l’uomo è stato fermato per una perquisizione personale, che ha portato al ritrovamento di un panetto di cocaina del peso di un chilo.

Alla luce di questa scoperta, gli agenti hanno esteso la perquisizione all’immobile da cui l’uomo era stato visto uscire poco prima. All’interno di un baule nel ripostiglio sono stati trovati due borsoni e uno scatolone contenenti numerosi panetti di cocaina, per un peso complessivo di 37 chili, alcuni dei quali confezionati in modo identico a quello rinvenuto addosso al sospettato.

L’uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, ferma restando la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

Dopo le formalità di rito, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, è stato condotto in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.