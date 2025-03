Anna annuncia le date del VB Summer Tour 2025

In attesa di intraprendere il suo primo tour nei palazzetti il prossimo autunno, Anna annuncia oggi le date del VB SUMMER TOUR 2025 – prodotto e realizzato da NEXT SHOW e Vivo Concerti – che la vedrà protagonista dei principali festival estivi. L’unico appuntamento siciliano sarà il 7 agosto alla Villa Bellini di Catania ed è inserito nel cartellone del Wave Summer Music, il Festival itinerante promosso da Giuseppe Rapisarda Management. I biglietti per le date estive saranno disponibili online su Ticketone da venerdì 7 marzo 2025 alle ore 14:00 e in tutti i punti vendita autorizzati da mercoledì 12 marzo 2025 alle ore 11:00.

Il tour estivo partirà il 5 luglio da Codroipo (UD) con una tappa a Villa Manin, per poi proseguire il 13 luglio a Genova all’Altraonda Festival, il 15 luglio a Legnano (MI) al Rugby Sound Festival, il 17 luglio a Francavilla al Mare (CH) allo Shock Wave Festival, il 2 agosto a Riccione (RN) al Versus Festival, il 4 agosto a Diamante (CS) al Tirreno Festival, il 5 agosto a Roccella Jonica (RC) al Roccella Summer Festival, il 7 agosto a Catania (CT) al Wave Summer Music, il 9 agosto a Cinquale (MS) al Vibe Festival, l’11 agosto a Gallipoli (LE) al Raffo Parco Gondar, il 13 agosto a Ostuni (BR) allo Iod Fest, il 15 agosto a Olbia (SS) al Red Valley Festival, il 22 agosto a Romano D’Ezzelino (VI) all’Ama Music Festival, per poi concludersi il 24 agosto a Campobasso (CB) al Campobasso Summer Festival.

Anna è risultata l’artista femminile con più copie vendute del 2024 per la classifica FIMI/GFK. “VERA BADDIE” (certificato triplo disco di platino) è stato il disco rimasto più a lungo alla prima posizione durante l’anno, il terzo più venduto in generale e il primo di un’artista donna. ANNA, inoltre, è l’artista femminile con più certificazioni FIMI del 2024 con oltre 2 milioni e 500 mila copie certificate.

L’artista è stata premiata da Billboard Italia come “Donna dell’Anno” e il 29 marzo sarà ai “Billboard Women In Music Awards” a Los Angeles accanto alle più grandi star internazionali per ricevere il premio “Global Woman of the Year – Italy”.

Dopo il VB Summer Tour, quest’autunno ANNA si esibirà nel suo primo tour nei Palasport, prodotto e realizzato da NEXT SHOW e Vivo Concerti, che partirà il 16 novembre da Mantova (PalaUnical, data sold out) e farà tappa a Milano (Unipol Forum) con tre concerti sold out il 22, il 23 e il 24 novembre, a Bologna (Unipol Arena) il 26 novembre, a Firenze (Mandela Forum, data sold out) il 28 novembre, a Napoli (Palapartenope) il 30 novembre, a Roma (Palazzo dello Sport, data sold out) il 2 dicembre, a Padova (Kioene Arena, data sold out) il 4 dicembre, per poi concludersi a Torino (Inalpi Arena) il 6 dicembre.