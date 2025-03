Catania, stretta della Polizia sui parcheggiatori abusivi: sanzioni e denunce

La Polizia di Stato ha intensificato i controlli per contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi nelle strade e piazze della città, con particolare attenzione al rispetto del provvedimento DACUR. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania hanno anche verificato il rispetto dell’ordinanza prefettizia che individua sei “zone rosse” soggette a restrizioni.

Nelle ultime ore, le pattuglie delle volanti e moto-volanti hanno monitorato le aree più frequentate da cittadini e turisti, in prossimità di siti culturali, attività commerciali e luoghi di aggregazione.

Durante i controlli, i poliziotti hanno individuato sei persone mentre esercitavano l’attività illecita di parcheggiatore abusivo, compiendo gesti e manovre inequivocabili nei confronti degli automobilisti.

I soggetti fermati, tutti già noti alle forze dell’ordine e alcuni recidivi, sono stati sorpresi nelle stesse aree in cui erano stati segnalati anche nei giorni precedenti. Le sanzioni amministrative sono state elevate nei confronti di un 32enne, un 34enne, due 36enni, un 26enne e un 46enne, sorpresi in via Dusmet, Corso Sicilia, via Santa Maddalena e piazza Manganelli.

Gli agenti hanno inoltre accertato che tutti i soggetti identificati avevano violato il provvedimento DACUR, che vieta loro di frequentare le aree in cui erano stati fermati. Oltre alle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, sono state sequestrate le somme di denaro ritenute provento dell’attività illecita.

Infine, in quattro casi è scattata anche la denuncia all’Autorità Giudiziaria per l’inosservanza del divieto di allontanamento dalle “zone rosse” stabilite dall’ordinanza prefettizia.