Catania: Scoperti Internet Point Illegali Collegati a Siti di Scommesse Estere

A Catania e Biancavilla, la Guardia di Finanza ha scoperto due internet point illegali collegati a siti di bookmaker esteri. L’operazione ha portato al sequestro di computer e attrezzature utilizzate per accettare scommesse clandestine, insieme a materiale cartaceo che conferma l’attività illegale. I due gestori degli internet point sono stati denunciati alla procura per esercizio abusivo di giochi e scommesse, reato che prevede fino a tre anni di carcere. Inoltre, è stato riscontrato l’utilizzo di apparecchi privi della licenza necessaria, con una multa che può variare da 1.500 a 15.000 euro per ogni dispositivo installato.

