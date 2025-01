Catania, esplosione a San Giovanni Galermo: prosegue la messa in sicurezza e la fornitura straordinaria di gas

Nel rione San Giovanni Galermo di Catania continuano le operazioni di messa in sicurezza dopo l’esplosione causata da una fuga di gas avvenuta lo scorso martedì. La riattivazione dell’erogazione del metano procederà gradualmente, mentre i lavori proseguono sulla rotonda di via Capo Passero, epicentro dell’incidente.

Tra i feriti, rimane ricoverato solo un uomo di 66 anni, che a causa di problemi di salute pregressi e delle ustioni riportate sul 10% del corpo necessita ancora di cure. Gli altri pazienti coinvolti sono stati tutti dimessi.

Il Policlinico “Rodolico – San Marco” ha disposto un rifornimento eccezionale di gas per garantire il regolare svolgimento delle attività sanitarie, inclusa la fornitura di acqua calda e riscaldamento per i pazienti. La sospensione dell’erogazione del metano, decisa dalla società “Catania Rete Gas” in collaborazione con le forze dell’ordine e i Vigili del Fuoco, resterà in vigore fino al completamento delle procedure necessarie a mettere in sicurezza gli impianti e ripristinare la normale distribuzione.

Grazie alla fornitura straordinaria, predisposta in emergenza, è possibile garantire la continuità dei servizi sanitari essenziali fino alla conclusione dei lavori.