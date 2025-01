Catania, aggredisce la compagna con un coltello: arrestato 36enne

Una donna catanese di 46 anni è riuscita a sfuggire all’aggressione del convivente violento trovando rifugio a casa di un nipote e chiedendo aiuto alla Polizia di Stato. La vittima ha raccontato agli agenti di essere stata schiaffeggiata e minacciata con un grosso coltello da cucina dal compagno, un 36enne catanese, senza alcun motivo apparente.

La donna, con grande fatica, è riuscita a liberarsi e a fuggire per le scale, cercando di portare con sé il cellulare e le chiavi di casa per chiedere aiuto, ma l’uomo glieli avrebbe strappati, causandole una ferita al labbro e apostrofandola con insulti irripetibili.

Rifugiatasi dal parente, ha chiesto l’intervento della Polizia, che è prontamente intervenuta nei pressi di via Castromarino. Gli agenti della squadra volanti hanno trovato la donna in strada, visibilmente scossa e con segni evidenti di violenza sul viso e sul collo. Dopo aver ricevuto i primi soccorsi, la vittima ha denunciato gli atteggiamenti violenti del convivente, che si manifestavano da circa un mese, ossia da quando l’uomo era stato scarcerato e sottoposto agli arresti domiciliari per maltrattamenti nei confronti dei genitori.

Le indagini hanno portato all’arresto del 36enne, che, in base agli indizi raccolti, è stato condotto nella Casa Circondariale di Piazza Lanza su disposizione del PM di turno. Il giudice, convalidando l’arresto, ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere, considerando la pericolosità della condotta dell’uomo. Resta valida, fino a condanna definitiva, la presunzione di innocenza dell’indagato.