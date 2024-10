Vertice decisivo del centrodestra siciliano a Palermo: focus sulle elezioni del 15 dicembre

A Palermo è in corso un importante vertice di maggioranza che vede riuniti i segretari regionali di Forza Italia, Dc, Noi Moderati, FdI, Lega e Autonomisti. L’obiettivo è trovare un’intesa di coalizione in vista delle elezioni del 15 dicembre per le ex Province siciliane.

Queste elezioni, di secondo livello, coinvolgeranno sindaci e consiglieri comunali nella scelta dei nuovi organi amministrativi. Si rinnoveranno i consigli delle tre Città Metropolitane di Palermo, Catania e Messina, mentre per i sei Liberi Consorzi di Trapani, Agrigento, Enna, Caltanissetta, Ragusa e Siracusa, si voterà per il presidente e i consigli.

Il vertice rappresenta un passaggio cruciale per delineare la strategia unitaria della coalizione e affrontare queste importanti elezioni con una posizione compatta.