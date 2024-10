Tragico incidente alla circonvallazione di Catania: perde la vita un 26enne di Misterbianco

Un grave incidente si è verificato oggi alla circonvallazione di Catania, nei pressi dell’innesto con via Vincenzo Giuffrida. Un giovane di 26 anni, originario di Misterbianco, ha perso la vita in seguito a uno scontro tra la sua moto e un’auto che procedeva nella stessa direzione. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

Sul luogo sono intervenuti immediatamente gli agenti delle Volanti della Polizia di Catania per prestare i primi soccorsi, in attesa del personale medico del 118 e della Polizia Municipale. Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione, per il 26enne non c’è stato nulla da fare.