Presentata la 4ª edizione di Expomedicina: il salone dell’innovazione tecnologica in sanità torna a Catania

Nella sede della Città Metropolitana di Catania è stata presentata la quarta edizione di Expomedicina, il Salone dell’Innovazione Tecnologica in Sanità, che si terrà presso Le Ciminiere dal 24 al 27 ottobre. Alla conferenza stampa sono intervenuti diverse personalità di spicco, tra cui il sindaco metropolitano Enrico Trantino, il direttore generale dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana Salvatore Iacolino, il presidente dell’ARS Gaetano Galvagno, l’organizzatore dell’evento Maurizio Ninfa, e altri rappresentanti istituzionali e delle forze dell’ordine.

Expomedicina rappresenta una delle principali fiere del settore sanitario nel sud Italia, diventando un punto di riferimento per le soluzioni innovative che stanno trasformando il comparto sanitario. Il Salone offrirà un’occasione unica di confronto tra le realtà istituzionali e imprenditoriali impegnate nella diffusione dell’innovazione tecnologica, dalle apparecchiature mediche avanzate ai software per la gestione della salute.

Salvatore Iacolino, Dirigente Generale del Dipartimento per la Pianificazione Strategica, ha dichiarato: “Il sistema sanitario è complesso e anche fragile, ma dotato di grandi capacità di resistenza. Con un progetto complessivo di riorganizzazione della rete ospedaliera, che è una priorità assoluta, l’incontro di oggi, parte di questo grande evento, rappresenta una risposta concreta in termini di reddito, organizzazione e struttura. Il sistema deve puntare anche sull’abbattimento delle liste d’attesa e su una risposta più efficace alle emergenze.”

Iacolino ha aggiunto che, al termine della manifestazione, sarà prodotto un documento finale: “Sarà una proposta articolata, contenente indicazioni utili per l’attuazione completa dei progetti del PNRR, dalle case di comunità alla dotazione tecnologica per la medicina territoriale. Al contempo, sarà necessaria una revisione della rete ospedaliera, eliminando sprechi e doppioni, garantendo il funzionamento dei piccoli ospedali.”

Anche il presidente dell’ARS Gaetano Galvagno ha sottolineato l’importanza della partecipazione delle aziende sanitarie: “Le 18 aziende sanitarie si sono unite e hanno risposto presenti, dimostrando quanto sia fondamentale confrontarsi su tecnologie e innovazioni per superare le grandi carenze del sistema sanitario. Non dobbiamo confrontarci con chi è peggio di noi, ma con chi è meglio. Questo evento rappresenta un’occasione importante per portare migliorie al nostro sistema sanitario.”

Il sindaco di Catania, Enrico Trantino, ha commentato: “La costituzione della rete sanitaria deve interrogarsi su come migliorare i servizi per i cittadini e sfruttare i progressi tecnologici. Non è un caso che tutte le aziende sanitarie partecipino a questa manifestazione. In Sicilia c’è una percezione di penalizzazione, ma molte delle nostre strutture rappresentano eccellenze. Questo evento può contribuire a migliorare la percezione e la qualità dell’assistenza.”

Infine, Maurizio Ninfa, organizzatore di Expomedicina, ha concluso: “Ritorna Expo Medicina a Catania e sarà un evento di grande rilevanza. Con la presenza di 18 strutture sanitarie siciliane e la partecipazione di realtà da altre regioni, siamo riusciti a creare un’occasione unica di confronto su tematiche fondamentali per la sanità in Sicilia. Questo evento ci aiuterà a superare le difficoltà che spesso non emergono dai percorsi tradizionali.”