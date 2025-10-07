Una nuova casa per gli agricoltori: inaugurata la sede di Confagricoltura a Biancavilla

Segui Cataniaoggi su Google News
Redazione 07 Ottobre 2025 - 08:21

Un nuovo spazio per il mondo agricolo ai piedi dell’Etna: la sede locale di Confagricoltura Catania diventa un punto di riferimento per produttori, amministratori e comunità rurali.

BIANCAVILLA – In via Vittorio Emanuele, nel cuore del paese, è stata inaugurata la nuova sede locale di Confagricoltura Catania, un luogo che rappresenta molto più di un semplice ufficio: è una “casa” per gli agricoltori della zona etnea. Un traguardo importante, frutto dell’impegno congiunto tra istituzioni, associazioni e comunità locali.

Al taglio del nastro erano presenti l’assessore regionale all’Agricoltura e vicepresidente della Regione Luca Sammartino, il presidente regionale di Confagricoltura Rosario Marchese Ragona, il direttore Fabio Caruso, il sindaco di Biancavilla Antonio Bonanno, il sindaco di Paternò Nino Naso, oltre a numerosi agricoltori e rappresentanti di categoria.

«Siamo felici – ha sottolineato Giosué Arcoria, presidente di Confagricoltura Catania – di offrire ai nostri associati un nuovo punto di riferimento. Confagricoltura cresce e rafforza la sua presenza sul territorio, a fianco degli agricoltori anche nei momenti più complessi».

Il riferimento è alle difficoltà degli ultimi anni, aggravate anche dalla siccità e dalla crisi delle infrastrutture irrigue. «Guardiamo al futuro – hanno spiegato – e chiediamo con forza il rifacimento della rete idrica della Piana di Catania, ormai fatiscente. Con l’assessore Sammartino il dialogo è costante, ma il nostro grazie va anche al predecessore Barbagallo, che ha avviato questo percorso».

La nuova sede rappresenta dunque un presidio strategico per il territorio: un luogo dove condividere esigenze, proposte e progettualità, ma anche uno spazio concreto per trovare assistenza e servizi. Un passo in avanti per sostenere la filiera agricola etnea e rafforzare la rete tra istituzioni e produttori.

La benedizione dei locali è stata affidata a don Pino Salerno, in un momento carico di significato per la comunità agricola locale.

Turismo, prorogati i termini per accedere ai fondi europei: in Sicilia disponibili 193 milioni

Redazione 07 Ottobre 2025 - 07:53
Casa - (cataniaoggi.it-pexels)

Una casa in classe A costa oltre il 50% in più rispetto a una in classe E, F o G

Redazione 06 Ottobre 2025 - 18:35

Ad Aci Sant’Antonio torna Forza Italia in Consiglio Comunale: Alfio Puglisi aderisce al partito

Redazione 06 Ottobre 2025 - 16:35

Marzamemi Book Fest: la cultura che fa impresa e sviluppo al Sud

Redazione 06 Ottobre 2025 - 15:35

Catania, arrestato 31enne per violazione del divieto di avvicinamento

Redazione 06 Ottobre 2025 - 15:19

Piano welfare, nuove agevolazioni per il personale scolastico

Redazione 06 Ottobre 2025 - 15:06

Ultimissime

Fratelli d’Italia apre la crisi in Sicilia: la nomina di Iacolino fa tremare la giunta Schifani

Redazione 07 Ottobre 2025 - 08:31

Una nuova casa per gli agricoltori: inaugurata la sede di Confagricoltura a Biancavilla

Redazione 07 Ottobre 2025 - 08:21

Turismo, prorogati i termini per accedere ai fondi europei: in Sicilia disponibili 193 milioni

Redazione 07 Ottobre 2025 - 07:53

Centrodestra siciliano tra alleanze e fratture

Redazione 07 Ottobre 2025 - 07:50

Ennesimo caso di salmonella: il ministero avverte “È dappertutto” | Via dagli scaffali anche le uova, supermercati svuotati

Carolina Falco 07 Ottobre 2025 - 07:35