Tony Hadley l’ex frontman degli Spandau Ballet a Palermo e Catania

Tony Hadley, l’ex frontman degli Spandau Ballet e icona degli anni ’80, si esibirà al Teatro di Verdura di Palermo nella prima tappa siciliana del suo “Mad About You Tour” con la “Fabulous TH Band”. La performance includerà hit degli Spandau Ballet, brani da solista e cover, promettendo una serata di grande energia e passione. A Catania martedì, alla villa Bellini.

Hadley ha condiviso che “Through the Barricades” rimane uno dei suoi brani preferiti e che non si è mai stancato di cantarlo. Ha ricordato i tour con gli Spandau Ballet come esperienze folli e divertenti, e ha smentito la presunta rivalità con i Duran Duran, rivelando di essere amico di Simon Le Bon.

In un intervista rilasciata a Repubblica, parlando della sua amicizia con Freddie Mercury, Hadley ha espresso grande stima per il defunto cantante dei Queen, affermando che avrebbe molti aneddoti da raccontare. La musica è sempre stata una parte fondamentale della sua vita, grazie all’influenza dei suoi genitori, e ha scoperto il suo talento quando ha notato che gli altri apprezzavano la sua voce.

La svolta verso lo swing è stata ispirata dalla sua passione per artisti come Frank Sinatra, Tony Bennett e Jack Jones. Hadley ha anche espresso il suo amore per la musica italiana, citando “Caruso” di Lucio Dalla come uno dei suoi brani preferiti e menzionando artisti italiani con cui ha collaborato, come Vasco Rossi, Eros Ramazzotti, Laura Pausini, Caparezza, Arisa, Morgan e Elio e le Storie Tese.

Per Hadley, la musica è “tutto”, e nonostante il cambiamento nel modo di produrre e consumare musica dovuto allo streaming, lui cerca di mantenere un contatto con questo nuovo mondo. Il segreto del suo successo, secondo lui, è l’amore per il canto e la capacità di trasmettere gioia al pubblico durante le sue esibizioni.

Infine, Hadley ha espresso il suo affetto per la Sicilia, un luogo che ama visitare, sebbene finora sia stato sull’isola solo per lavoro. Spera di avere l’opportunità di esplorarla più approfonditamente in futuro.

Hadley ha condiviso che “Through the Barricades” rimane uno dei suoi brani preferiti e che non si è mai stancato di cantarlo. Ha ricordato i tour con gli Spandau Ballet come esperienze folli e divertenti, e ha smentito la presunta rivalità con i Duran Duran, rivelando di essere amico di Simon Le Bon.

Parlando della sua amicizia con Freddie Mercury, Hadley ha espresso grande stima per il defunto cantante dei Queen, affermando che avrebbe molti aneddoti da raccontare. La musica è sempre stata una parte fondamentale della sua vita, grazie all’influenza dei suoi genitori, e ha scoperto il suo talento quando ha notato che gli altri apprezzavano la sua voce.

La svolta verso lo swing è stata ispirata dalla sua passione per artisti come Frank Sinatra, Tony Bennett e Jack Jones. Hadley ha anche espresso il suo amore per la musica italiana, citando “Caruso” di Lucio Dalla come uno dei suoi brani preferiti e menzionando artisti italiani con cui ha collaborato, come Vasco Rossi, Eros Ramazzotti, Laura Pausini, Caparezza, Arisa, Morgan e Elio e le Storie Tese.

Per Hadley, la musica è “tutto”, e nonostante il cambiamento nel modo di produrre e consumare musica dovuto allo streaming, lui cerca di mantenere un contatto con questo nuovo mondo. Il segreto del suo successo, secondo lui, è l’amore per il canto e la capacità di trasmettere gioia al pubblico durante le sue esibizioni.

Infine, Hadley ha espresso il suo affetto per la Sicilia, un luogo che ama visitare, sebbene finora sia stato sull’isola solo per lavoro. Spera di avere l’opportunità di esplorarla più approfonditamente in futuro.