Controlli della polizia in via Pebliscito, sanzioni

Rimane alta l’attenzione della Polizia di Stato nei quartieri del centro cittadino.

Gli agenti della Squadra Volanti, insieme al personale del Corpo Forestale e della Polizia Locale, come disposto dal Questore di Catania, hanno effettuato mirati controlli degli esercizi commerciali in via Plebiscito e via Lago di Nicito.

In particolare, come accade periodicamente, sono stati eseguiti accertamenti negli esercizi commerciali della zona al fine di verificare il rispetto delle normative vigenti, in particolar modo legate all’occupazione del suolo pubblico e alla qualità degli alimenti somministrati ai clienti dei ristoranti.

Nella circostanza è stato accertato che i titolari degli esercizi commerciali fossero in possesso delle previste licenze. Tuttavia, uno di questi, senza autorizzazione, aveva occupato parte del suolo pubblico, mentre per un altro le verifiche hanno consentito di appurare che gli alimenti da lui conservati erano privi di tracciabilità, pertanto, nell’impossibilità di accertarne la genuinità, sono stati distrutti.

L’attività di controllo integrato, operata da più enti, ha consentito di raggiungere importanti risultati in ordine al rispetto di tutte le normative, soprattutto, a tutela dei cittadini.

L’azione sinergica tra le forze scese in campo ha permesso, altresì, di operare controlli meticolosi tali da assicurare anche il rispetto delle normative sui luoghi di lavoro, a tutela degli impiegati e per la sicurezza degli avventori.