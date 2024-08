Fermato dalla Polizia Stradale dopo 20 km contromano sull’A/18

Nella notte scorsa, un evento straordinario ha interrotto la quiete dell’autostrada A/18: un uomo di 75 anni è stato fermato dalla Polizia Stradale dopo aver percorso quasi 20 chilometri contromano. Il conducente, residente in provincia di Catania, viaggiava in direzione Messina sulla carreggiata destinata a Catania, creando una situazione di pericolo per sé e per gli altri automobilisti.

L’allarme è stato dato intorno all’1.30, quando, oltre agli allarmi di sicurezza e alle segnalazioni telefoniche dei conducenti impauriti, le telecamere a circuito chiuso hanno catturato immagini di un veicolo che procedeva a forte velocità sulla corsia di sorpasso, sfiorando pericolosamente gli altri veicoli.

La pronta reazione della Polizia Stradale ha evitato il peggio. Una pattuglia in modalità safety car ha rallentato il traffico all’altezza dello svincolo di Fiumefreddo, permettendo di intercettare e fermare il conducente in contromano senza ulteriori incidenti. Al momento del fermo, l’uomo è apparso agli agenti in evidente stato confusionale.

Questo incidente solleva questioni importanti sulla sicurezza stradale e sul benessere degli anziani alla guida, sottolineando la necessità di meccanismi di allerta efficaci e di una rapida risposta delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.