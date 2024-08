“Buon ferragosto sicuro”, operazione dei Carabinieri per la tranquillità estiva

Le spiagge del litorale etneo e i luoghi di maggiore interesse turistico vivono un Ferragosto sereno grazie all’operazione “Buon ferragosto sicuro”. I Carabinieri del Comando Provinciale di Catania hanno messo in atto un piano straordinario di controllo, iniziato a luglio e intensificato nel periodo di Ferragosto, per garantire sicurezza a residenti e visitatori.

Il piano vede l’impiego delle “Gazzelle”, dei motociclisti del Nucleo Radiomobile, della C.I.O. del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia”, dello Squadrone Eliportato “Cacciatori di Sicilia”, dei Carabinieri forestali e dei militari del 12° Nucleo Elicotteri, oltre ai Reparti specializzati dell’Arma. Questi ultimi sono particolarmente attivi nel monitoraggio ambientale, nella sicurezza sul lavoro e nel controllo della filiera alimentare.

Pattuglie a piedi e in veicoli, in uniforme e in borghese, sorvegliano le aree urbane e periferiche, con un’attenzione speciale alle zone turistiche e balneari. L’obiettivo è offrire un ambiente sicuro e legale per chiunque si trovi nella provincia di Catania, sia per vacanza che per lavoro.

Inoltre, i Carabinieri stanno conducendo una campagna contro lo sfruttamento dei lavoratori e il “caporalato”, con verifiche approfondite sul rispetto delle norme igienico-sanitarie e della legislazione sociale nei lidi e nei locali di ristorazione, frequentati da cittadini e turisti internazionali.

Tra i risultati operativi, i Carabinieri della Compagnia di Piazza Dante e del N.A.S. hanno sanzionato il titolare di un fast food per violazioni igienico-sanitarie, sequestrando 40 kg di prodotti a rischio per la salute pubblica. Il proprietario ha ricevuto multe per un totale di 3.000€ per non aver rispettato le norme di autocontrollo alimentare, sistema HACCP, essenziali per garantire la sicurezza alimentare.